Presidente Boric en aniversario de nacionalización del cobre: “el sueldo de Chile”

El presidente Gabriel Boric celebró este jueves el 53 aniversario de la nacionalización del cobre y dijo que el mineral rojo es “el sueldo de Chile” y “la vía hacia un país más justo, libre y soberano”.

En una ceremonia en Chuquicamata, considerada la mina de cobre a rajo abierto más grande del mundo, Boric aseguró que la producción de cobre -del que Chile es el mayor productor del mundo- le ha reportado al Estado más de 160.000 millones de dólares desde 1971.

“Ha sido el sueldo de Chile, pilar sobre el cual se han construido muchos de los beneficios sociales y políticas de bienestar con la que hoy cuentan los chilenos y chilenas”, indicó el mandatario.

El 11 de julio de 1971, durante el gobierno del presidente Salvador Allende, el Congreso aprobó por unanimidad la ley N°17.450, que traspasó al Estado la propiedad de la gran minería del cobre y creó la estatal Codelco, la mayor cuprífera del mundo.

“Nuestro cobre sigue siendo una viga maestra y una vía hacia el futuro, hacia un Chile más justo, libre y soberano”, indicó el gobernante.

“¡Codelco no se privatiza! Es más, Codelco no sólo no se privatiza, sino que avanza en nuevas funciones y exploraciones, como lo estamos haciendo con el litio, que también tiene que ser profundamente chileno”, agregó Boric, en referencia a la nueva estrategia que ha impulsado para convertir a la estatal en un actor relevante en la industria del litio.

Chile es el segundo productor mundial de litio, detrás de Australia, pero su producción en la actualidad se concentra solo en el Salar de Atacama y está concesionada a la chilena SQM y la estadounidense Albemarle.