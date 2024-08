Francisco Leturia: “Si Hermosilla no paga nada, la confiabilidad en el sistema se va a caer”

El abogado constitucionalista y expresidente del Consejo para la Transparencia (CPLT), Francisco Leturia, abordó el Caso Audios, el cual tuvo un nuevo capítulo esta semana cuando el abogado Luis Hermosilla llegó a declarar como imputado ante la Fiscalía Metropolitana Oriente. Para muchos, tal como lo adelantó +Política de El Mostrador, este es el paso previo a su formalización. En este sentido, Leturia advirtió que si Hermosilla “no paga nada”, la confiabilidad del sistema judicial “se va a caer”.

“Hay una presión popular y mediática brutal. ¿Por qué hay personas que están en prisión preventiva? Casi la mitad de la gente que está en la cárcel en este momento está sin condena. Está con prisión preventiva y a veces por delitos insignificantes comparados con los que aquí se han ventilado”, comentó Leturia en conversación con Al Pan Pan con Mirna Schindler.

“Entonces, hay una presión brutal porque la gente dice, si Hermosilla no pasa días en la cárcel, esto es chipe libre. Aquí se acabó la república. No estoy diciendo que sea justo, pero hay un juicio mediático que va en paralelo y que va a poner en cuestionamiento al Ministerio Público y a la justicia en general. Si Hermosilla no paga nada, la confiabilidad en el sistema se va a caer y eso lo saben los tribunales. Me parece que es un factor a considerar”, afirmó.

“En general, la gente que está dedicada a los negocios turbios suele tomar resguardos y es muy difícil pillarlos. Es mucho más importante lograr pillarlos porque el sistema probatorio y penal chileno tiene estándares muy altos. El estándar para condenar a una persona es más allá de toda duda razonable”, explicó el abogado.

“No basta con que alguien diga que robó la jirafa del zoológico y que además es socio de Pablo Escobar. Tú tienes que acreditarlo y más allá de toda duda razonable. Personas como Hermosilla, que son penalistas y expertos en estándares probatorios, saben cómo no dejar rastro”, añadió.

“Si fuéramos muy estrictos y solo nos lleváramos por la parte penal probatoria, quizás sería muy difícil descubrir algo. Además, la sanción por el deterioro reputacional que ya ha tenido es significativa. No es ideal que los juicios se lleven o estén influidos por la presión mediática, pero es probable que esto en esta vuelta sí tenga una incidencia importante”, opinó Leturia.

“Es bien particular la defensa de su hermano. Una persona que está a punto de irse a la cárcel obviamente se va a defender y va a negar sus hechos. Su abogado, su hermano, en forma elegante está diciendo que Hermosilla es un poco mentiroso, pero no un delincuente. Mientras no le prueben nada, dejémoslo como un tipo de malas costumbres”, comentó.

El problema de fondo

En ese sentido, Leturia comentó que el caso Hermosilla se puede extrapolar a otras cosas que ocurren actualmente en Chile. “Quisiera vincular lo que estamos hablando con lo de las AFPs, el lobby y otras decisiones que dependen arbitrariamente de una persona y de las cuales penden millones de pesos o situaciones críticas como irse o no a la cárcel. Siempre habrá alguien que ofrezca los servicios de arreglar el problema”, señaló Leturia.

“El problema en Chile es que esos espacios están abiertos y hay gente que asegura poder vender esos contactos. Dicen que así funcionan las cosas y que hay que contratar a alguien que tenga llegada a los políticos o ministerios. Una industria que vende ilusiones, asegurando permisos o contactos a cambio de millones”, explicó.

“Hermosilla era contratado no por sus conocimientos jurídicos, sino porque era un fixer, alguien que lograba que las cosas sucedieran. El expresidente Sebastián Piñera lo contrató por eso. Sabía cómo se ganaba la vida y qué tipo de habilidades tenía, además del derecho”, comentó.

“Mientras no enfrentemos el tema de los lobistas y los sistemas de nombramiento, van a existir personajes que cobran muy caro por gestiones inverificables. Tenemos un sistema que genera este tipo de personajes. En política y otros sectores, hay gente que le encanta merodear por las sombras y manejar influencias que nadie conoce”, advirtió Leturia.

“Aquí el tema de la sanción es importante. En Chile estamos obsesionados con que tiene que pagar, pero mientras no arreglemos la causa del problema, que son decisiones discrecionales, permisología y trámites que se logran solo con el telefonazo adecuado, estamos sonados”, concluyó Francisco Leturia.