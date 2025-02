Álvaro Jalaff llega a hacer compañía a Luis Hermosilla y Daniel Sauer en la Capitán Yáber

La Primera Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago acogió la apelación presentada por la Fiscalía Metropolitana Oriente y ordenó la prisión preventiva en el Anexo Penitenciario Capitán Yáber de Álvaro Jalaff, imputado en el caso Audios-Factop.

La decisión revoca la resolución del 4° Juzgado de Garantía de Santiago, que le había concedido arresto domiciliario total y arraigo nacional. En tanto su hermano, Antonio Jalaff, continuará bajo arresto domiciliario nocturno.

El fiscal de crimen organizado de la Fiscalía Oriente, Miguel Ángel Orellana, argumentó que la resolución original del Tribunal de Garantía no atendió a la totalidad de los antecedentes presentados, particularmente aquellos relacionados con el delito de lavado de activos.

Entre dichas pruebas citó el ocultamiento de asientos contables, la utilización intensiva de dinero en efectivo, la remisión de fondos al extranjero y la constitución del Fondo Capital Estructurado, mediante el cual los hermanos Jalaff habrían devuelto dinero ilícitamente obtenido a los hermanos Sauer. Según el persecutor, estas acciones configuran maniobras de ocultamiento del origen ilícito de los fondos.

Asimismo, el fiscal Orellana también aseguró que ninguno de los hermanos Jalaff (ni María Leonarda Villalobos) han presentado una colaboración sustancial con la investigación, lo que haría inmeritorio otorgar atenuantes en las cautelares.

En el caso particular de Álvaro Jalaff “también hay una diferencia, porque a diferencia de Antonio, Álvaro Jalaff sí tiene una condena anterior (…), que es una sanción que no implica la posibilidad de agravar su pena, pero no tiene irreprochable conducta anterior y, por lo tanto, se expone al cumplimiento efectivo en caso de ser condenado”, sostuvo.

El abogado defensor de Álvaro Jalaff, Hugo Rivera, cuestionó la decisión del tribunal de alzada, argumentando que “se expusieron todos los hechos”, pero que “no se hicieron cargo de los argumentos de la defensa”. Además, rechazó los señalamientos sobre la falta de irreprochable conducta anterior de su representado, recordando que la única condena en su contra se encontraría prescrita.

“Ese hecho ocurrió hace 21 años, cuando él tenía 21 años. Porque no es, como dijeron, una persona con las calidades que insinuó la abogada del Consejo de Defensa del Estado. No. Cualquier persona puede haber tenido este problema (…) además, todo eso está prescrito, pues ocurrió hace 21 años”, alegó Rivero.