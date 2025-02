Estudio Techo: 40% de campamentos están ubicados en terrenos donde es posible construir viviendas

Un estudio de TECHO-Chile reveló que el 40% de los campamentos del país están ubicados en terrenos donde es posible construir viviendas, mientras que el 59% se encuentra en terrenos estatales, lo que abre la posibilidad de radicación como alternativa para enfrentar el déficit habitacional.

Actualmente, más de 114 mil familias viven en asentamientos informales, y el 68% de ellas optaría por regularizar su situación en el mismo lugar, debido a la cercanía con su trabajo y redes comunitarias.

El análisis identificó 226 campamentos con factibilidad técnica para su radicación de manera inmediata o a corto plazo, ya que cumplen con al menos tres de las seis variables necesarias para avanzar en el proceso. Entre ellas se cuentan la existencia de comités de vivienda con personalidad jurídica, la incorporación en el Catastro de Campamentos de 2019 y la disponibilidad de servicios básicos. Sin embargo, solo 55 de estos asentamientos han sido considerados en el Plan de Emergencia Habitacional (PEH) del Gobierno, lo que deja a 171 sin intervención estatal a pesar de su viabilidad técnica.

Javiera Moncada, directora del centro de estudios de TECHO-Chile, subrayó la importancia de diversificar las soluciones habitacionales y destacó la urgencia de avanzar en la radicación. “Para abordar la crisis habitacional de manera efectiva, es crucial diversificar las formas de acceso a la vivienda, ya que es evidente que las estrategias adoptadas en los últimos años no dan el ancho para hacer frente a esta problemática país. Una de estas alternativas es la radicación de campamentos”, señaló.

“Hoy, más de 650 mil familias en Chile necesitan una vivienda. De ellas, un 17% vive en campamentos. Los datos son contundentes: entre 2010 y 2023, el número de familias viviendo en campamentos aumentó en más de un 400%, pasando de 20 mil a 113 mil. Nos preocupa que, sin una estrategia más decidida en la asignación de recursos para medidas específicas dirigidas a estos hogares, la magnitud del problema no disminuirá, lo que dificultará aún más la capacidad del Estado para dar una solución efectiva a la crisis habitacional en el futuro”, dijo Mondaca a El Mostrador.

En esa línea, agregó que “si bien es cierto que la migración ha contribuido al aumento de familias en campamentos, es importante contextualizar que este fenómeno no es el único factor en juego. Los principales factores que explican este fenómeno siguen siendo de índole social y económica, como la falta de acceso a viviendas formales, los altos costos de arriendo y las dificultades laborales que afectan tanto a migrantes como a chilenos. Al analizar las familias que han llegado a campamentos, de acuerdo a nuestro Catastro Nacional de Campamentos, entre la edición anterior (2021) y el más reciente (2023), podemos ver que la mayoría son chilenas, 70% en total. Por lo tanto, no identificamos la migración como la causa principal de la proliferación de campamentos, sino que reconocemos factores sociales y económicos como los verdaderos impulsores. Esta crisis está agravada por una política habitacional que no aborda adecuadamente la situación de familias que viven en campamentos”.

“Al examinar las trayectorias habitacionales de las familias en campamentos, 6% proviene directamente de otro país (lo que podría asociarse a la ola migratoria). La gran mayoría de familias extranjeras que viven en campamentos llegaron antes de esta ola a Chile e intentaron, primero, acceder a soluciones habitacionales formales, como el mercado de arriendo, pero debido a los altos costos, bajos ingresos y falta de empleo —factores agravados por la pandemia— terminaron en campamentos. Por esto creemos que, dada sus características, el subsidio de arriendo podría ser un buen mecanismo de acceso a vivienda para parte de la población extranjera en situación migratoria regular. Sin embargo, la mayor parte de la oferta formal no cumple con los topes de arriendo del programa ni con el presupuesto de las familias”, dijo.

El estudio también identificó que 83 asentamientos podrían ser radicados si se modifican los usos de suelo, mientras que un 0,8% de la muestra se encuentra en zonas de alto riesgo, donde se recomienda buscar soluciones alternativas. A pesar de la meta del PEH de otorgar 85 mil soluciones habitacionales, el informe advierte que actualmente existen 114 mil hogares en campamentos, lo que dejaría a cerca de 30 mil familias sin una respuesta concreta.

Moncada recalcó que la radicación no es la única vía para enfrentar el déficit habitacional y que es necesario ofrecer un abanico de soluciones adaptadas a las distintas realidades de las familias.

“Es fundamental tener en cuenta que la radicación no es la única vía para la solución hacia una vivienda adecuada, sino que es una de las alternativas disponibles. Y es que dada la diversidad de necesidades dentro de la población que conforma el déficit habitacional (más de 650 mil familias) se deben ofrecer una parrilla de soluciones habitacionales distintas, dependiendo de las condiciones del núcleo familiar, su trabajo y otros factores que puedan influir en su decisión acerca de la vivienda en la que habitar”, concluyó.