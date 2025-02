Tribunal supremo de Renovación Nacional suspende militancia de Jorge Durán por caso de abuso sexual

El tribunal supremo de Renovación Nacional (RN) resolvió la suspensión de la militancia del diputado Jorge Durán, acusado de abuso sexual por su expareja. En el documento se lee que el ente iniciará una causa disciplinaria en contra del parlamentario, con un plazo de 10 días para que entregue su respuesta.

Durante el día de ayer el partido informó que tomó conocimiento del caso a través de la prensa y puso los antecedentes a disposición de su Tribunal Supremo.

“Por la gravedad de la denuncia, esto debe ser investigado en el marco de nuestra normativa penal (…). Desde RN hemos puesto a disposición de nuestro tribunal supremo los antecedentes que hemos conocido, y por la gravedad de esta denuncia esperamos que se esclarezca con la mayor rapidez posible”, declaró la secretaria general del partido, Andrea Balladares.

Sin embargo, y previo a la sesión extraordinaria del órgano disciplinario, Durán envió una carta en donde solicitó formalmente la medida, en aras de evitar que el caso alcance la imagen del partido.

“Me dirijo a ustedes con el propósito de solicitar la suspensión temporal de mi militancia mientras se lleva a cabo la investigación en curso, con el objetivo de garantizar total transparencia y evitar cualquier perjuicio a la institucionalidad del partido”, afirmó en el documento.

En su misiva, el diputado reiteró que enfrenta “una acusación infundada que surgió después de que yo mismo denunciara una situación de extorsión y robo en mi contra”, asegurando que ha entregado “todas las pruebas necesarias” y que confía en que la justicia esclarecerá los hechos.

“Considero prudente dar un paso al costado de manera temporal, reafirmando mi compromiso con los valores del partido y asegurando que, una vez esclarecida esta situación, podré retomar mi militancia con la frente en alto”, agregó.

El parlamentario sostiene que su denuncia contra su expareja, Macarena Villablanca, fue motivada por el uso no autorizado de una de sus tarjetas de crédito y que esta habría reaccionado presentando una querella en su contra.

“Para mi sorpresa, posteriormente a mi denuncia presentó una denuncia en mi contra por abuso, lo que ha generado una situación completamente alejada de la realidad y ha afectado significativamente mi imagen pública”, señaló a través de una declaración pública.

Sobre la acusación de delitos sexuales, el parlamentario reconoció haber mantenido un “momento íntimo de manera consensuada” con su expareja, lo que difiere de la versión de Villablanca, quien afirma que la relación no fue consentida.

Cabe destacar que el fallo del tribunal, que ya evaluaba de manera previa la medida en contra del parlamentario, no fue emitido en atención a su solicitud. “Respecto del correo del sr. Durán, ventilado por diversos medios de comunicación, se provee: No ha lugar, por no existir en la normativa interna ni en la legislación aplicable la suspensión voluntaria de la militancia”.