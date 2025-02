Exasesor republicano: candidaturas de Kaiser y Kast “son complementarias” al igual que sus votos

El exasesor comunicacional del Partido Republicano, Patricio Dussaillant, aseguró que las opciones presidenciales de Johannes Kaiser no son necesariamente contrarias para las de José Antonio Kast: ambas candidaturas serían “complementarias” y, en caso de que uno de ellos pase a segunda vuelta, los votos serían fácilmente traspasables.

Consultado sobre la amenaza que significa para la carta presidencial de Republicanos el alza en las menciones de Kaiser, el abogado aseguró en sólo sería el caso basado en las encuestas. “Pero Kaiser en algún minuto va a tener que tomar una decisión: armar bien un partido para consolidarlo o ir a la presidencial hasta el final. Se juega el todo o nada. Estar en política durante cuatro años sin un cargo es difícil”.

En esa línea remarco que la figura de Kaiser estaría más configurada como la de un “llanero solitario“, al igual que en sus inicios fue la del actual presidente de Argentina, Javier Milei: “era un llanero solitario cuando iba a los programas de televisión y se empezó a hacer conocido, pero después empezó a rodearse de rostros que ya estaban validados de Juntos por el Cambio, que se habían descolgado y que le dieron una posición para que la gente pudiera decir “este señor podría gobernar, porque tiene con quién hacerlo”.

“Kaiser todavía es un llanero solitario, está formando un partido, pero ¿quiénes son los rostros? ¿Con quiénes podría gobernar? Esta vez eso va a pesar. En la última elección se eligió a Boric, pero después la gente descubrió que necesitó del Socialismo Democrático para gobernar”, aseguró Dussaillant en conversación con La Tercera, haciendo un paralelo entre las necesidades de un equipo por parte de Kaiser.

Así las cosas, enfatizó también que la figura de Kaiser podría empujar a Kast hacia el electorado de centro, mientras que él ocupa el de la ultraderecha. Sin embargo esto no significa necesariamente, a opinión del experto, un escenario negativo para Kast.

“Incluso le permite ampliar su base electoral. No vas a salir Presidente de Chile si no tienes un margen de centro en tu votación. En este minuto el país está dividido en tres tercios y ese centro juega para los dos lados. A Kast obvio que le conviene ir teniendo un porcentaje de esa gente, si no es imposible ser Presidente de la República”.

El problema de la pole position de Matthei

En línea paralela abordo también la situación que afronta Evelyn Matthei, quien siendo durante más un año la carta favorita de la oposición, comenzaría a afrontar problemas en el año clave.

“La candidatura de Matthei se va a ir complicando mucho, porque el silencio que guardó en la reforma previsional le dio una señal al gobierno de que tienen que ir planteando una agenda de temas complicados. Entonces, el gobierno le va a plantear el tema del fin de las AFP, la AFP estatal, el aborto libre, eutanasia, etc. Le va a ir armando una agenda a Matthei que, por lo visto, le va a ir complicando la candidatura”.

Así las cosas, de llegar el momento el factor complementario entre las candidaturas Kaiser-Kast podrían dar la sorpresa en noviembre, por cuanto los votos del primero serían recuperables por el segundo: “lo que hace la estrategia de campaña de Kaiser va por un carril que es muy de redes sociales, de retórica, y la de Kast es mucho terreno, recorrer el país y estar en las comunas. El día de mañana ambos son complementarios en algún minuto”.