“Poco o nada han hecho”: Iván Moreira acusa de inacción al Gobierno tras caso Monsalve

Síntesis generada con OpenAI

El senador Iván Moreira (UDI) respaldó la demanda de la denunciante de Manuel Monsalve contra la Subsecretaría del Interior, valorando que no busque compensación económica y criticando al Gobierno por su gestión. Acusó a La Moneda de incumplir protocolos de la ley Karin sobre acoso laboral y sexual, y de no dar el ejemplo en el sector público. Moreira lamentó que “el Gobierno poco o nada ha hecho” y que hoy no pueda presentar la ley como un logro. Monsalve está en prisión preventiva desde noviembre, acusado de violación y abuso sexual.

Desarrollado por El Mostrador