Oposición no queda conforme con explicaciones de Marcel y advierte con sacarlo al pizarrón en marzo

“Pese a que ese reportaje reconoce que toda esta operación se hizo de acuerdo a la ley, el tono de denuncia del mismo y las reacciones destempladas que ha generado en parte el sistema político, amerita hacer un esfuerzo por proveer antecedentes que permitan un debate informado, con conocimiento de las normas legales sobre administración presupuestaria y financiera del sector público que sustentaron estas operaciones”.

Así fue como el ministro de Hacienda, Mario Marcel, comenzaba a ordenar la defensa del traspaso de recursos desde la Corporación de Fomento de la Producción (Corfo) al Fisco. En su alocución a la prensa el jefe de las finanzas nacionales señaló que los traspasos obedecieron a la gestión unificada de recursos fiscales y que los mayores ingresos del litio permitieron compensar menores ingresos en otros ítems.

“Los mayores ingresos del litio permitieron compensar menores ingresos en otros ítems”, aseguró desde el Ministerio de Hacienda, añadiendo que dichas operaciones fueron “ampliamente convenientes para el sector público”.

Sin embargo ―y a pesar de la señal de transparencia que otorgó al valorar la decisión de la Contraloría General de la República de realizar un sumario al proceso, asegurando que los antecedentes ya le fueron remitidos al ente fiscalizador― las palabras del titular de Hacienda están aún lejos de ser valoradas de la misma manera en la oposición. Una comisión investigadora y la tentativa de una acusación constitucional en contra de Marcel son parte de las opciones que estudian entre la derecha.

“El ministro no logra explicar nada”

Desde Chile Vamos acusan que la conferencia de Mario Marcel, lejos de despegar las dudas, cristaliza los problemas de caja por los que estaría pasando La Moneda.

“El Gobierno del Presidente Boric está muy enredado y espero que asistan a la comisión investigadora que estamos impulsando desde Chile Vamos para conocer si hubo afectación al patrimonio de Corfo y también el destino de estos más de 3 millones de dólares”, advirtió el diputado Jorge Guzmán (Evópoli), deslizando la idea de que desde Hacienda se estén manipulando cifras.

“Los números no les dan y sería gravísimo que estén manipulando las cifras y las finanzas públicas para poder ocultar el desastre fiscal que han generado”.

Línea paralela a la adoptada por el diputado Felipe Donoso (UDI): “este Gobierno se acostumbró a gastar más de lo que tiene. A gastar en operadores, a gastar en periodistas, en gastar en programas como el gas a precio justo (…) Creo que tiene que administrar las cuentas públicas, hacer honor a lo que los chilenos le piden. Trabajar por los chilenos y no simplemente por elecciones“.

Asimismo, acusó que el reporte del ministro de que los dineros traspasados fueron ocupados en seguridad pública, salud y vivienda ―lo mismo que reportó durante el día de ayer su par de Economía, Nicolás Grau―, no se explicitan como calidad de vida de los ciudadanos.

“¿Los chilenos tienen más seguridad? Es la pregunta. ¿Qué se gastó en salud? No hay mejor salud de los chilenos y las listas de espera crecen. ¿Qué se gastó en vivienda? No hemos cumplido la meta habitacional del mismo Gobierno”.

“Ni regular ni transparente, muy por el contrario: extraordinario y turbio. Nos enteramos de este traspaso de recursos que no está enfocado en apoyar a los emprendedores ni en reactivar la economía, sino en pagar deudas, porque tienen al país completamente endeudado”, fue lo que acusó por su parte la senadora Paulina Núñez (RN), asegurando además que esta decisión responde a la incapacidad del Ejecutivo para manejar las finanzas públicas.

“No logran entender que sin crecimiento económico no hay desarrollo social. Con el nivel de deuda que existe sólo se genera más pobreza. Estos errores no pueden quedar impunes“.

En tanto Ximena Ossandón, jefa de bancada de los diputados de RN, señaló que los retrucos del jefe de Hacienda hacia la derecha serían “excusas”.

“Lo que dicen los exvicepresidentes de Corfo no son temas electorales, es una alerta sobre la mala planificación fiscal, el déficit fiscal es un dato objetivo, lo que dicen los economistas sobre el déficit y los de Corfo son opiniones con argumento”, aseguró Ossandón.

Esto último en especial referencia a lo detallado por el actual alcalde de Ñuñoa y expresidente del ente, Sebastián Sichel, quien aseguró que parte de los fondos de la institución, destinados para el apoyo de emprendedores y del desarrollo económico, se estarían usando en gastos del Estado. Esto por cuanto los fondos solicitados por Hacienda se habrían cubierto con la venta de activos financieros, no con excedentes producto de producción de litio.

“Lo que hace el gobierno central es que pide recursos, no de acuerdo a lo que la Corfo tiene como excedentes, sino de acuerdo a la necesidad del Gobierno central. Le dice dame estos US$1.500, y el mismo vicepresidente de la Corfo (José Miguel Benavente) les responde que podría afectar el patrimonio. Ellos dicen no importa, yo necesito estos US$1.500. Lo normal es que la Corfo diga cuántos excedentes tiene, y no que sea el Gobierno central el que le vaya a sacar la plata“, aseguró el jefe comunal en conversación con La Tercera.

El caso llegaría en marzo al Congreso

“Tenemos que ver si tiene viabilidad política, si están los votos”, advirtió en horas de la tarde la diputada Ossandón, consultada en Radio Universo sobre la posibilidad de una acusación constitucional en contra de Marcel por el caso.

Misma mesura que la expresada por Jorge Guzmán, quien afirmó que, en esta etapa del caso, corresponde estudiar los antecedentes del caso, como la veracidad de los excedentes reportados en la venta de litio o por qué no se publicitó al momento dicho traspaso. “Tenemos muchas preguntas pendientes de respuesta y es prudente iniciar la comisión especial investigadora y conocer informe de Contraloría o del Consejo Fiscal Autónomo”.

Esta última medida, anunciada durante la tarde de ayer por el jefe de bancada de diputados UDI, Henry Leal, tiene más respaldo entre la oposición en la Cámara Baja.

“Creo que es pertinente no solo la creación de una Comisión investigadora, sino también evaluar una interpelación al Ministro Marcel para indagar en los errores de cálculo de la Dipres y otras polémicas del Ministerio de Hacienda, así como su defensa a la directora de presupuestos”, afirmó la diputada Marlene Pérez (Ind-UDI).