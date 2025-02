Ministra Tohá confirma que Chile presentará recurso ante la CPI por el crimen de Ronald Ojeda

La ministra del Interior, Carolina Tohá, confirmó que el Estado chileno presentará a la Corte Penal Internacional (CPI) en La Haya un recurso por el crimen del exteniente venezolano y opositor al gobierno de Nicolás Maduro, Ronald Ojeda, secuestrado y posteriormente asesinado hace poco más de un año.

En entrevista con el canal 24 Horas la titular de la cartera relató que la decisión fue adoptada tras el conocimiento de antecedentes suficientes para vincular el crimen al régimen de Caracas. “Hay una investigación que arroja datos preocupantes que requieren una mirada ciertamente de la investigación chilena, pero también del tribunal respecto a la posible involucramiento de otro Estado en un delito cometido en Chile”, aseveró Tohá.

Cabe rememorar que durante la formalización en contra de 19 sujetos vinculados a ‘Los Piratas de Aragua‘ ―quienes son imputados por, entre otros crímenes, del plagio y posterior homicidio de Ojeda―, el denominado ‘testigo n°7’ aseguró que el ataque fue ordenado por el propio ministro de Interior de Venezuela, Diosdado Cabello, acuerdo mediante con Héctor ‘el Niño’ Guerrero, líder principal del Tren de Aragua y de paradero desconocido.

Este último habría bajado la orden a Carlos Gómez Moreno ― alias ‘Carlos Bobby’ y ‘Bobby de Cagua’, actualmente bajo custodia policial en Colombia―, quien a su vez delegó la ejecución del crimen a Rafael Enrique Gámez Salas ―alias ‘el Turco’, detenido en Texas, EE.UU.―.

“Nosotros vamos a ir a la Corte antes de que termine la investigación, entregándole los antecedentes que se pueden entregar, porque la investigación todavía tiene elementos de reserva, no está abierta, desde ya. Son cosas que se están agendando y coordinando en sus detalles”, confirmó la ministra del Interior en citado medio, añadiendo que dentro de los próximos días una comitiva, encabezada por el canciller Alberto van Klaveren y un representante del Ministerio Público, acudirán a Países Bajos a presentar los resultados de las investigaciones.

Entre las líneas investigativas del Ministerio Público también se revisa un escenario particularmente sensible: que el coronel de Venezuela Alexander Granko estuviera en Chile durante febrero de 2024 para comandar el crimen. Las pericias revisan la posibilidad de que incluso él fuera uno de los tres sujetos personificados como agentes de la PDI que sacaron desde su propio departamento en Independencia al disidente venezolano.

Con respecto a esa posibilidad, Carolina Tohá comentó: “eso sería ya una prueba bastante directa de involucramiento oficial de instituciones del Estado venezolano. Ahora, eso puede pasar sin que necesariamente haya habido un ingreso al territorio nacional. A veces estas cosas se pueden hacer por encargo sin mancharse nunca las manos. Sería ya una cosa mucho más audaz haber venido a Chile y haber participado directamente del hecho”. No obstante de sus reparos, la ministra aseguró que de poder confirmar su rol en el crimen, “vamos a pedir que se detenga“.

“Si tenemos antecedentes, vamos a pedir que se haga seguimiento y que el Estado venezolano, si no colabora, quede en evidencia que no lo hizo. No vamos a dar por cerrado el capítulo de demandarle a Venezuela las obligaciones que tiene, porque además, en virtud de, no solo de las relaciones diplomáticas, que están en un punto de congelamiento pero no están rotas, hay convenios internacionales, además está la Interpol, y muchos otros mecanismos por los cuales uno puede y está en condiciones de hacer ciertas solicitudes y ciertas exigencias”, sentenció.