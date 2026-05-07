Ni los alcaldes oficialistas logran respuestas concretas tras cita con Kast: “Sensación muy amarga”

Lo que desde el Gobierno se presentó como una señal inédita de acercamiento con el municipalismo terminó dejando molestia en parte importante de los alcaldes oficialistas que llegaron este miércoles a La Moneda para reunirse con el Presidente José Antonio Kast.

Según el diario La Segunda, la cita, que reunió a cerca de 130 jefes comunales de derecha junto a varios ministros del gabinete, dejó críticas transversales por la falta de anuncios concretos en materias sensibles para los municipios.

Uno de los principales focos de inquietud fue el impacto que tendría la eliminación de contribuciones para la primera vivienda, propuesta impulsada por el Ejecutivo dentro de su proyecto de Reconstrucción Nacional. Los alcaldes reclamaron que aún no existe claridad sobre cómo se compensarán los recursos que dejarían de ingresar al Fondo Común Municipal.

El presidente de la Asociación Chilena de Municipalidades, Gustavo Alessandri, transmitió directamente el malestar al Mandatario durante la reunión. Según asistentes, cuestionó que muchas decisiones se conozcan antes por los medios que por canales institucionales y lamentó que el Gobierno aún no entregue garantías sobre el financiamiento municipal futuro.

“Estoy de acuerdo con eliminar contribuciones, pero no pueden los municipios pagar ese costo”, sostuvo posteriormente el alcalde.

La molestia también alcanzó a los alcaldes de comunas rurales, quienes esperaban anuncios relacionados con transporte y conectividad, especialmente tras el alza en el precio de los combustibles.

El presidente de la Asociación de Municipios Rurales, Rodrigo Contreras, afirmó que esperaban una señal concreta del Ministerio de Transportes, algo que finalmente no ocurrió.

“Nos vamos con una sensación muy amarga de ver que nuevamente el transporte rural está siendo invisibilizado”, afirmó.

Según relató, mientras otras carteras sí expusieron planes específicos para este año —como Vivienda—, en materia de transporte no hubo propuestas concretas ni definiciones claras para las comunas rurales.

La actividad se extendió por cerca de tres horas en el salón Montt Varas y contó con la presencia de ministros como José García Ruminot, Mara Sedini, Iván Poduje, May Chomalí y María Jesús Wulf. Durante su exposición, Kast abordó temas como seguridad, urbanismo, contribuciones y entrega de vales de gas.

Precisamente sobre este último punto también surgieron cuestionamientos, luego de que se confirmara que los vales serán distribuidos a través de BancoEstado y no mediante los municipios, como algunos alcaldes esperaban.

No todos compartieron el tono crítico. El alcalde de La Florida, Daniel Reyes, respaldó la idea de avanzar hacia la eliminación de contribuciones y llamó a compatibilizar esa medida con mecanismos de compensación para las municipalidades.

Pese al ambiente tenso en algunos momentos, el encuentro terminó con una instancia más informal donde varios alcaldes compartieron con el Presidente y aprovecharon de fotografiarse con él. Según asistentes, todo se realizó bajo estricta austeridad: solo hubo vasos de bebida y agua durante la jornada.