Exministro de Energía Raineri: “Si las empresas incumplieron, el CEN debió recurrir a la autoridad”

Ricardo Raineri fue el primer ministro de Energía de Sebastián Piñera en su primer Gobierno y en ese puesto debió hacerse cargo del blackout posterior al terremoto de 2010. Como académico de la Escuela de Ingeniería de la UC y past president de la International Association for Energy Economics, analiza el reciente megacorte que afectó a gran parte del país, describiéndolo como una situación comparable al 27F.

En entrevista con El Mostrador desde Washington, Raineri aborda las causas del apagón, desliza la responsabilidad del Coordinador Eléctrico Nacional (CEN) por las fallas y explica la desconexión de la línea Cardones-Polpaico. También enfatiza la necesidad de investigar las causas del apagón y adoptar un enfoque proactivo de operación del sistema eléctrico.

-¿Cuál es su reflexión del blackout del martes 25F?

-Fue una situación bastante sorpresiva. De una extensión que no hemos visto desde el año 2010, tras del terremoto y los cortes que le sucedieron, cuando la red eléctrica quedó en una situación frágil. Se presentó toda la problemática del transporte, el metro, semáforos, caos en el tráfico, paralización de la industria minera. En las telecomunicaciones hubo una saturación de las redes, con la gente tratando de comunicarse al mismo tiempo, y antenas funcionando al límite de sus reservas energéticas, que pudo llevar a su agotamiento.

Afortunadamente, las decisiones que se tomaron fueron correctas para mantener la seguridad pública en niveles aceptables, porque llevó al Gobierno a decretar Estado de Excepción y desplegar fuerzas militares de noche.

-¿Qué se advierte como causa del apagón?

-Se ha informado que el problema se produjo en la desconexión de la línea de interconexión Cardones-Polpaico, en el tramo Nueva Maitencillo-Nueva Pan de Azúcar (entre Vallenar y Coquimbo). El CEN habla de una “operación no deseada”, pero no da información sobre qué significa eso en los sistemas de protección y control. Los sistemas electrónicos no respondieron, particularmente el sistema Scada (Supervisory Control and Data Acquisition), que permite monitorear las centrales de generación y las redes eléctricas.

No hay suficiente información para sacar conclusiones y señalar responsables. El apagón se inició entre las 15:00 y 16:00 horas, es relevante saber cómo estaba operando la red eléctrica poco antes de que ocurriera el apagón. Un apagón de esta magnitud raramente se genera de forma repentina, a menos que haya una falla mecánica, técnica o electrónica mayor.

-¿La nomenclatura de “operación no deseada” del CEN apunta a hackeo o error humano?

-No quiero especular causas, pero llaman la atención los problemas que hubo con el sistema Scada, que reportó múltiples fallos y problemas de comunicación y coordinación. Es importante conocer los detalles y que las investigaciones avancen rápido. Debemos adoptar un enfoque más proactivo en análisis de riesgo y seguridad de operación del sistema en contingencias.

-Coordinar la operación de las instalaciones del Sistema Eléctrico Nacional es función del CEN y el control, comunicación y coordinación. ¿Falló el CEN?

-El CEN debe operar y contar con planes de contingencia que eviten un blackout.

“El CEN debe operar sin ceder a presiones externas”

-El Mostrador reveló que el blackout pudo evitarse si las firmas ISA Interchile, Transelec y TEN hubieran obedecido la instrucción del CEN de 2018 para arreglar tramos críticos por posibles apagones por cortocircuitos y que el CEN no lo denunció en la Superintendencia de Electricidad (SEC), como exige la ley. ¿Es posible que el CEN dilate una denuncia y que las empresas demoren el plan de emergencia?

-Creo que la SEC debe actuar con celeridad acá. El CEN está en mal pie, ya que debe contar con planes de contingencia que eviten un blackout, aun cuando haya situaciones extremas y debe operar las instalaciones en forma segura. Eso pasa por no operar excediendo los límites de capacidad seguros, y contar con cantidad de respaldos y desconexiones suficientes para frenar un blackout. (…)

Lo que sí es claro es que el CEN debe operar una red de modo segura, haciéndose cargo de lo que la red tiene hoy. Y si las empresas incumplieron en alguna instancia, el CEN debió recurrir a la autoridad competente. Pero el CEN debe operar con lo que tiene, y operar sin ceder a presiones externas.

-Los documentos indican que las firmas piden en 2024 un plazo de dos años más para levantar un plan antiblackout, que debían tener en 2018, y que CEN les dice que ojalá este antes y no denuncia…

-A las empresas les pagan por la infraestructura que poseen. De esos documentos no veo un smoking gun (evidencia irrefutable). Sí hay discusiones de cómo avanzar. Podremos o no estar de acuerdo con la visión de las partes. Por ejemplo, tener hoy a Kimal-Lo Aguirre (proyecto de línea de transmisión que debía hacerse en 2022) sería muy beneficioso.

Pero se debe operar con lo que se tiene y, si operas Cardones-Polpaico con 1800 megawatts y no cuentas con sistemas de información, desconexiones de carga adecuados, y generación de respaldo suficiente, el riesgo de blackout es grande. El riesgo total de apagón de Cardones-Polpaico, sin los resguardos adecuados, siempre se ha sabido. Lo mismo ocurrirá con Kamal-Lo Aguirre, o habría ocurrido con HidroAysén.

-¿El monitoreo del CEN de las subestaciones eléctricas pudo arrojar una advertencia?

-El sistema Scada es un sistema de supervisión, control y adquisición de información que permite dar instrucciones a los equipos y recoger información del funcionamiento, saber qué está funcionando y qué no. Hay una gran duda sobre la falta de coordinación en la reposición del servicio. Es crucial saber cómo estaba funcionando el sistema Scada y la red eléctrica poco antes del colapso.

-¿Qué cambios se implementaron en la regulación tras el terremoto?

-El terremoto de 2010 generó daños significativos en la infraestructura energética y eléctrica. Se cayó una cantidad importante de postes en la red de distribución y se rompieron transformadores. A pesar de que se logró una recuperación relativamente rápida, la red quedó operando en una situación de fragilidad. Esto se observó con los apagones que sufrimos después del terremoto, hasta julio de 2010.

Se anunciaron siete medidas para mejorar la seguridad del sistema eléctrico, incluyendo la creación del Comité de Seguridad Energética, que buscaba diseñar un sistema más resiliente a eventos extremos.

-¿Pero qué cambios hubo?

-Se establecieron normativas que obligaban a las empresas a cumplir con estándares más estrictos, tanto en términos sísmicos como para asegurar el servicio. Se buscó que el desarrollo de las instalaciones de transmisión cumpliera con holguras mayores, lo que se conoce como el Criterio N-1. Sin embargo, los criterios pueden haberse relajado con el tiempo.

Además, el fuerte crecimiento de las energías renovables en el norte ha puesto presión sobre la línea Cardones-Polpaico, que opera al límite de su capacidad. (…) Se tomó conciencia de la importancia de proteger a las personas electrodependientes. En 2017, se promulgó una ley que establece la obligación de las empresas eléctricas de priorizar a estas personas en caso de cortes de energía, además de crear un registro nacional de pacientes electrodependientes. Es fundamental mantener esa urgencia para garantizar su seguridad en situaciones de emergencia.