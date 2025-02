Presidente Boric devuelve las críticas tras megacorte y advierte que hará “valer responsabilidades”

El Presidente Gabriel Boric encabezó este viernes el consejo de gabinete desde el Palacio de La Moneda, ocasión en la que nuevamente se refirió a la crisis del día martes, que dejó a virtualmente todo el país sin suministro eléctrico.

En su intervención el Mandatario apuntó a que desde el Gobierno “vamos a hacer valer las responsabilidades de las empresas. Nadie puede pretender culpar al Estado por rédito político de una responsabilidad que tiene nombre y apellido“.

Esto último en atención tácita a las críticas emitidas desde la oposición por el manejo de la situación. La candidata presidencial de Chile Vamos Evelyn Matthei aseguró que existe ‘fragilidad’ en el sistema de suministro eléctrico y aseguró que “quienes hoy son Gobierno han bloqueado inversiones en el ámbito eléctrico por la permisología, el fundamentalismo ambiental y una hostilidad permanente contra los privados”.

“Esto lo he dicho antes. Pareciera que un sector de la derecha tiene ganas de que le vaya mal a Chile. Yo quiero que a Chile le vaya bien. Quiero que a todos nos vaya bien”, retrucó el Presidente Boric, reciclando las palabras de su festejo tras la aprobación de la reforma de pensiones a finales de enero pasado.

En virtud de la respuesta, continuó: “Hay mucha más sabiduría en la gente común y corriente que en la calle nos pide y me dice ‘Presidente, ¿sabe qué? Yo no voté por usted, pero quiero que le vaya bien. Porque si a usted le va bien, a todos nos va bien’ (…) Hay quienes tienen micrófono, pero no tienen esa lógica. Yo por eso confío mucho en la sabiduría del pueblo de Chile”. Posteriormente aseguró que el Estado actuó “con sentido de urgencia” durante la jornada a oscuras, además de velar tanto por la seguridad de las familias afectadas como por la reposición expedita del servicio.

El último tramo

A horas de empezar marzo, el Presidente Boric también abordó el hecho de que este será su último año pleno como jefe de Estado, con las próximas elecciones presidenciales ―a zanjarse en noviembre próximo, pero con la discusión por los nombres que se midan en primarias más próxima― en el horizonte de la esfera política completa.

“Este año es el último año, pero cuando se dice el último año pareciera como que quedara poco, pero es el 25% del gobierno. Es mucho. Por lo tanto, aquí todas esas frases típicas que empiezan a aparecer de ‘pato cojo’ (…) Acá no se tienen que escuchar. Acá todos trabajando al máximo. Porque este año tiene que ser de consolidación”, puntualizó Gabriel Boric.

En concordancia, el Mandatario destacó avances de su administración, como el aumento del sueldo mínimo, la reducción de la jornada laboral, la reforma de pensiones y la creación del Ministerio de Seguridad.