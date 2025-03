“No había riesgos”: Lautaro Carmona cuestionó ‘timing’ en allanamiento de domicilio de Karol Cariola

El presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona, abordó esta mañana el allanamiento de la que fue sujeto la presidenta de la Cámara de Diputados, Karol Cariola, en el marco de la compra de la exclínica Sierra Bella por la Municipalidad de Santiago.

Durante el día de ayer el domicilio de la diputada por Santiago fue allanado por personal de la Policía de Investigaciones (PDI), la que incautó un teléfono celular y un notebook de su propiedad. Todo esto en momentos en que la diputada daba a luz a su hijo con el diputado Tomás de Rementería (PS).

El timonel de los comunistas aseguró que durante la jornada se reunirá con abogados para poder asesorarse respecto al caso. Asimismo, afirmó que el Partido Comunista no tiene nueva información que agregar, salvo ratificar, “como lo dijimos en nuestra declaración el día de ayer, que Karol y cualquiera de nosotros va a estar absolutamente disponible a ser contribuyente a la mejor investigación“.

“Nosotros no vamos a tener una posición que interfiera en lo que sea el proceso directamente de fiscalía o proceso judicial”, reiteró Carmona, no obstante ―y asegurando que sus pronunciamientos no obedecen a una ‘motivación política’― también añadió que “uno podría imaginar una motivación sana de un ejercicio de tarea pública en beneficio de un sector abiertamente sensible, un sector necesitado de una preocupación más particularizada”, afirmó en conversación con Radio ADN.

En virtud de todo lo anterior, llamó a que “no se politice el tema” de manera intencionada, “sino que se disponga que este debate sea en los espacios que corresponde y el debate político lo hagamos, pero con esa altura en ella”.

Donde sí marcó con mayor fuerza su punto fue en el allanamiento en sí, por cuanto remarcó que, en el caso de Cariola “no había ni peligro que alguien se arrancara, no había nada en juego que no fuera delicadeza para tratar el tema sin que se pierda y se falte la ley, y esas son cosas de formaciones hasta de punto de vista personal”.

“Siempre mi pregunta va a ser ¿Por qué? Si tenemos espacios desde el punto de vista legal, si hay posibilidades de que no se afecte una investigación que esté en curso, y existen tiempos en que uno se pueda manejar ¿Por qué la urgencia? Pasando por sobre una situación que es muy puntual, que no se da cada rato, que estaba cursando y que era de dominio muy, muy público, que era el nacimiento del hijito de Karol”.

En esa línea, aseguró que si quienes ejecutaron la diligencia estimaron que no había alternativas, debieran explicar la motivación. “Pero si no la gente, en términos abiertos, sin que esto vaya a alterar ninguna investigación, tienen derecho a decir por qué le faltó un criterio para determinar en otro momento“, sentenció.