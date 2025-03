Escándalo en la Cámara: Cariola bajo fuego por caso Sierra Bella y conexión con empresario chino

Un escándalo político sacude a la Cámara de Diputados, luego de que el caso Sierra Bella —y una nueva arista que involucra al gobierno chino— salpicara a la actual presidenta de la mesa directiva, Karol Cariola (PC). Esto ha llevado a la oposición a evaluar la presentación de una moción de censura y a exigir su renuncia a la testera.

El lunes, en el marco de la investigación sobre la fallida compra de la Clínica Sierra Bella por parte de la Municipalidad de Santiago durante la gestión de la exalcaldesa Irací Hassler (PC), un polémico allanamiento al domicilio de la diputada Cariola, en el momento en que se encontraba con su hijo recién nacido, resultó en la incautación de su computador y su teléfono.

En los chats recuperados por la PDI y publicados por la prensa, además de los intercambios que sugieren la posible influencia de Cariola en la elección de Sierra Bella, se menciona una petición de la parlamentaria a la exalcaldesa en favor de un empresario chino. Se trata de Emilio Yang, quien también ha sido parte de reuniones con parlamentarios, pese a no tener ningún cargo diplomático.

Según las conversaciones reveladas, en enero del 2022, Cariola solicitó a la entonces alcaldesa de Santiago que la ayude con “uno de mis amigos chinos empresarios”. El problema de Yang era que un local comercial no había podido renovar su patente de alcoholes y estaba buscando una alternativa para hacerlo.

En otro chat, de marzo de 2023, Cariola le reenvía mensajes de Yang a Hassler, en los que le preguntaba en qué áreas les gustaría que el Gobierno de China colaborara con el municipio. Esto provocó la respuesta del gobierno asiático. Mediante un comunicado, la Embajada de China en Chile descartó que Yang sea un emisario o actúe como “intermediario” del país con autoridades.

Por su parte, Hassler declaró que dicha gestión no tuvo frutos y, pese a la petición de Cariola, el Concejo Municipal de Santiago no aprobó la renovación de la patente del local comercial involucrado.

¿Quién es “Juanito González”?

En medio de la investigación por eventual tráfico de influencias que involucra a la exalcaldesa de Santiago y la presidenta de la Cámara de Diputados, surgió otro aspecto clave: identificar a “Juanito González”, quien —según informes policiales consignados por La Tercera—actuaba como intermediario entre ambas y el empresario chino Emilio Yang.

Tras analizar conversaciones extraídas del celular de Hassler, se descubrió que “Juanito González” es en realidad Jorge Patricio Cárcamo Castro, un militante comunista. Por eso, la Fiscalía solicitó la incautación de los celulares tanto de Cariola como de Cárcamo para investigar.

Según publicó Ex-Ante este viernes, Cárcamo era cercano al fallecido presidente del partido, Guillermo Teillier, y ha tenido un papel destacado en la historia del PC, participando en la clandestinidad durante la dictadura y en diversas gestiones dentro del partido. En los chats de Cariola, se menciona a “Juanito” como vínculo con Yang.

Oposición arremete contra Cariola y los mall chinos

La situación de la presidenta de la Cámara tiene a la UDI presionado para que Cariola renuncie a su cargo en la testera, al menos con una amenaza. Señalan que que si no da un paso al costado en los próximos días, la bancada presentará una moción de censura en contra de la mesa en su conjunto.

“Si no presenta su renuncia a la presidencia de la Cámara de Diputados dentro de los próximos días es imposible que nosotros, como Cámara de Diputados, no evaluemos una censura a la mesa”, advirtió el jefe de la bancada de la UDI, Gustavo Benavente.

Ximena Ossandón, jefa de la bancada RN, reconoció que la diputada Cariola “realizó una gestión ecuánime”. Sin embargo, planteó que “eso no lo debe enlodar con una resistencia a dejar un cargo que además no está ejerciendo en la práctica, bueno, por razones obvias y muy justificadas, ¿no?”. Entonces, agregó, “esperemos que presente su renuncia luego, y deje atrás esto para que se dedique a su hijo y en el fondo a enfocarse también a su defensa”.

En paralelo, a raíz de las gestiones que la diputada Cariola habría solicitado a la exalcaldesa Hassler en favor de empresarios chinos, los diputados —también UDI—, Cristóbal Martínez y Cristhian Moreira, junto a la integrante de la comisión de Economía, Flor Weisse, solicitaron al Servicio de Impuestos Internos (SII) iniciar una fiscalización “profunda” a los mall chinos que operan en el país.

Junto con calificar como “absolutamente graves” los primeros antecedentes que se han conocido en la causa que involucra a la diputada Cariola, los parlamentarios gremialistas piden iniciar una fiscalización de carácter nacional a los mall chinos para determinar si cumplen o no con todas las exigencias legales.

Martínez, Moreira y Weisse recordaron que en octubre del año pasado el Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) inició una investigación a este tipo de establecimientos en distintas regiones del país, luego que entre los años 2023 y 2024 recibieran cientos de denuncias que daban cuenta, por ejemplo, de la poca voluntad que existía para dar boleta, la negativa a respetar la garantía legal, productos sin sus etiquetas en español o defectuosos, entre otras cosas.

Defensa a Cariola: “No existe imputación alguna”

Desde la Cámara, y ante la arremetida de la oposición, el vicepresidente de la mesa, Eric Aedo (DC), afirmó que la testera continúa con su funcionamiento, solicitando que se deje “funcionar a la justicia” y que no se ejerza “bajo ninguna circunstancia presiones a la justicia”.

Cabe mencionar que esta mesa directiva presentará su renuncia en abril, de acuerdo al reglamento. Sin embargo, Aedo, a través de un comunicado, señaló que “siempre todo está sujeto a evaluación, como indica el sentido común y la madurez política”.

El diputado y jefe de la bancada PS, Daniel Melo, respaldó el actuar de la mesa y de la presidenta Karol Cariola. “Con esta censura de la UDI, que los socialistas rechazamos, se busca hacer daño y sacar una vez más ganancias políticas . Acá hay una investigación en curso, en la que no existe imputación alguna. La gente está cansada de la pelea chica”, fustigó.

En esa misma línea, la diputada y jefa de la bancada PPD e Independientes, Camila Musante, acusó a la oposición de utilizar las acusaciones constitucionales y mociones de censura como un “instrumento para estar vigentes”. Además, nuevamente emplazó a la Fiscalía por la filtración de investigaciones reservadas.

Desde el Gobierno, la ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana, abordó el polémico operativo policial, recalcando la autonomía del Ministerio Público. No obstante, “es importante también visibilizar que un parto no es cualquier momento, no es cualquier momento y todas las que hemos parido lo sabemos”. dijo a Radio Cooperativa.

Por su parte, el presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona, llamó a no politizar el caso y manifestó que van a estar disponibles colaborar con la investigación. El timonel oficialista también cuestionó la oportunidad en que la Fiscalía y la PDI realizaron el allanamiento de la casa de Cariola y sostuvo en Radio ADN que: “no había ni peligro que alguien se arrancara”.