Paro de pescadores en Valparaíso: “Gobierno puso urgencia, pero el Senado está dejándonos de lado”

Hoy se llevó a cabo un paro de pescadores en la región de Valparaíso, con enfrentamientos entre pescadores de la Caleta Portales y funcionarios de Control del Orden Público (COP) de Carabineros en la Av. España. Con distintos disturbios y cortes de tránsito los pescadores se movilizaron en descontento por la lentitud del Senado por despachar la Ley de Pesca.

El presidente de los pescadores de Caleta Portales, Pedro Tognio, se refirió a la motivación tras la movilización de los trabajadores del mar.

“Esto es por el fraccionamiento de la cuota de pescados. Lo que pasa es que en la Cámara de Diputados ganamos por paliza, con 70% de la merluza común para los artesanales y 30% para los industriales, y ganamos el 90% de la jibia artesanal y 10% para industrial. Pero la industria se fue al Senado, donde de nuevo existió la colusión, como pasó con la Ley Longueira“, acusó el líder de los pescadores.

En esa línea, aseguró que”ellos (senadores) votaron lo que les dijo el subsecretario de Pesca, Julio Salas, que nos está otorgando un 43% de la merluza común a los artesanales y el 57% para la industria; y en la jibia 80% artesanal y 20% industria, con la posibilidad de abrir el arrastre. Y eso no lo íbamos a permitir”.

“El Gobierno puso urgencia, pero el Senado está dilatando y está viendo otros proyectos, dejándonos a un lado”, prosiguió Tognio, quien aseguró que lo ocurrido este martes “es una advertencia que hicimos, donde nos juntamos todas las caletas de Chile acá en Portales y decidimos hacer una pequeña manifestación en las calles. Ahora, por ejemplo, San Antonio, Membrillo y Caleta Higuerillas salimos todos a la misma hora”.

También explicó al medio Puranoticia, que optaron por hacer la manifestación pasadas las 9:00 horas para no interferir en el ingreso a clases de los estudiantes ni en la entrada de los trabajadores, “para que la gente no nos tire malas vibras (…) para no hacerle daño a nadie”.

No obstante, insistió que “esto fue sólo una advertencia. Esto es para que sepan las autoridades que para la próxima no vamos a decir horarios, vamos a salir nomás a la calle. La próxima será una marcha, cuando se vaya a votar al Senado, donde vamos a salir todos los pescadores de Chile como cuando el ’95 marchamos todos”.

Ante esto, desde la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura expresaron que entienden la necesidad que tiene el sector de “poder avanzar en una distribución más justa y equitativa de cuotas entre la pesca artesanal e industrial, por ello en septiembre de 2024 nuestro Gobierno generó el proyecto de Ley de Fraccionamiento, que justamente busca corregir una distribución injusta de recursos y que incluso ha sido considerado como el corazón de la Ley de Pesca”.