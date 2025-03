José Antonio Kast: “La primera vuelta es la primaria. Si alguien quiere hacer otra, que la haga”

El candidato presidencial del Partido Republicano, José Antonio Kast, nuevamente descartó la posibilidad de participar en una primaria amplia de la derecha. Si bien aseguró que de no pasar él a segunda vuelta apoyaría a la opción de oposición que sí, “si pasa uno u otro me da lo mismo: mi adversario está al frente, no al lado“.

Esto en atención a que la candidatura mejor posicionada en el sector continúa siendo la de Chile Vamos, Evelyn Matthei. Según la última encuesta Cadem, la exalcaldesa de Providencia marca un 18% de las preferencias, en franca baja desde noviembre pasado pero aún en la pole position. La segunda posición la ocupa el diputado fundador del Partido Nacional Libertario, Johannes Kaiser, con 13%, mientras que el propio Kast llega tercero con el 11%.

“Evelyn Matthei es una candidata de centroderecha. La pregunta es cómo se define el centro”, anotó el líder republicano en conversación con Estado Nacional, separando las aguas con su exconglomerado. “Yo siempre me he definido como un candidato de derecha (…) del sentido común, del mérito, del emprendimiento”.

En ese espíritu, aseguró que si bien se siente confiado de llegar a la papeleta de diciembre, “si yo eventualmente no pasara a segunda vuelta, apoyaría a cualquiera de los candidatos de oposición que enfrente a este Gobierno inoperante (…) Si pasa uno u otro me da lo mismo. Mi adversario está al frente no al lado”.

“En la crisis o la urgencia que tenemos, cualquier candidato de oposición a este Gobierno es mejor que lo que tenemos“, afirmó Kast, quien no obstante también remarcó la posición de su partido de llegar directamente a la papeleta de noviembre, sin primarias ―al menos con Chile Vamos― mediante: “Somos de una línea clarísima y definimos que vamos a llegar a primera vuelta en la papeleta. Si además (la gente) conocen nuestro plan, vamos a pasar a segunda”.

En línea similar, también descartó que la irrupción de Kaiser en las mediciones le haga evaluar la opción de bajarse de la contienda en aras de apoyar una opción presidencial de ideas afines: “He dicho que nadie va a ganar en primera vuelta, uno de oposición va a pasar a segunda vuelta. Y si pasa uno de oposición a segunda vuelta que no soy yo, lo voy a apoyar. La primera vuelta en Chile es la primaria que vamos a tener entre proyectos distintos”.

“Si alguien quiere unirse para tener una primaria porque somos muy similares, que la haga. Y después nos enfrentamos en primera vuelta“, sentenció.