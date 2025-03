PC sigue al rojo: Comité Central pospone decisión sobre si se la juega por Jara o no

El Comité Central del Partido Comunista (PC) terminó la noche de este sábado en la sede de la CUT sin definir un candidato presidencial.

“No en todas las campañas presidenciales el PC ha participado con candidatos de su militancia. Lo hizo con Neruda para forjar la candidatura de Allende. Lo hizo con Daniel Jadue para forjar la candidatura de Gabriel Boric. La candidata directa a la papeleta fue Gladys Marín. No es una cosa que se nos dé a cada rato, por eso la discutimos mucho”, expresó Lautaro Carmona, presidente de la colectividad, según informó El Mercurio.

Asimismo, descartó que la figura de la ministra Jeannette Jara, quien también asistió al cónclave, separara aguas en la tienda y aseguró que “nadie divide a nadie”.

Junto con esto, señaló que “quedó como mandato para que la comisión política avance, seguramente haremos muchas conversaciones bilaterales para llegar al próximo pleno con todo lo que significa darle una solemnidad a una decisión que el PC no toma a cada rato”.

El comité, comentó Carmona, además hizo “un voto muy importante de solidaridad” con la ex alcaldesa Irací Hassler (quien también asistió), con la diputada Karol Cariola y Jadue “que están viviendo procesos de Fiscalía que no constituyen ningún cargo en contra, pero que se dilatan tanto que pare­cen sentencias”.

Debate continuará

En una conferencia posterior, Bárbara Figueroa, secretaria general del PC, junto a la ministra Jara, destacó que “este es un debate que va a continuar”, informó radio ADN.

Además aseguró que los avances alcanzados en la reunión fueron clave para estructurar los principales puntos de su plataforma y las propuestas que presentarán a los ciudadanos.

“Lo más esencial era avanzar en los principales puntos y ejes de nuestra plataforma, la propuesta que le vamos a hacer a los chilenos y chilenas en el marco de las profundizaciones de los cambios y transformaciones”, agregó Figueroa.

También recalcó que aún no existe un nombre que logre el consenso necesario para ser el candidato presidencial de la colectividad. En cuanto a las listas parlamentarias, tampoco se alcanzaron definiciones.

“Entendemos la relevancia que tiene la definición presidencial, así lo hemos debatido hoy día en nuestro comité central, pero también tenemos la convicción de que la mejor manera de contribuir a este debate es con propuestas”, expresó la secretaria general.

Figueroa también reiteró el interés del partido en organizar una primaria “amplia, con la máxima anchura”, destacando que “creemos que podemos contribuir sustantivamente” a la discusión electoral.

Jara: más programa que nombres

Jara, por su parte, manifestó que “me gustaría acompañar al Presidente Boric hasta cuando cuente con su confianza y no se tomen otras decisiones”.

Agregó que de momento la discusión está enfocada en “la idea del programa para proponerle al pueblo de Chile más que en los nombres”.

“Sé que hay una expectativa distinta, pero yo creo que no es menor primero discutir qué es lo que un partido político le quiere proponer al país y luego en otro momento me imagino, a lo mejor hoy día mismo, después se verán los nombres”.

De igual manera, advirtió que el debate de su candidatura “todavía no se da en el Partido Comunista, también yo lo he señalado y parece que nadie me cree, pero de verdad, a esta altura estos temas los tomo como rumores”.

Críticas por reforma previsional

Previamente, la ministra partió el día con la ministra de la Mujer,Antonia Orellana, en el Estadio Monumental, donde participaron de un seminario sobre mujeres colocolinas.

Allí, la ministra del Trabajo -en modalidad campañera- vistió la camiseta del club, posó para fotos sosteniendo copas y cri­ticó a la oposición.

“Cuando se tenía que votar la reforma previsional, la derecha pidió que no se votara porque pen­saban que yo me iba de candidata al Parlamento. O sea, retrasaron la votación de la reforma de pensiones por un cálculo político pequeño, que además no fue correcto, aquí estoy de ministra. En enero, tenían la misma preocupación por si me iba a apoyar a la ministra Camila Vallejo durante el uso de su pre y posnatal como vocera de gobierno subrogante, cosa que tampoco ocurrió y también se equivocaron. Entonces, yo diría que es mejor que no usen más de excusa mi nombre”.

Sobre la reforma, adelantó también que se publicará en los próximos días, luego de la ceremonia de promulgación de la reforma de pensiones celebrada el jueves. Chile Vamos -pese a haber formado parte del acuerdo- decidió restarse y realizar su propia ceremonia en paralelo, tras acusar que el evento del Gobierno fue utilizado como un acto de proclamación de la campaña de Jara como candidata presidencial.

“Me alegra que Chile Vamos haya hecho su actividad, encuentro que es bueno honrar y celebrar las cosas que se pueden hacer en conjunto y seguramente me imagino que tendrán muchas críticas de los sectores de ultraderecha en el parlamento y por eso no quisieron aparecer en las fotos”, señaló Jara al respecto.

“Mi mensaje va más para esos sectores: si la ultraderecha con sus candidatos quieren hacer alguna propuesta que avance en el país en justicia social, siempre vamos a estar dispuestos a escucharlo, pero de críticas los pensionados no viven”, acusó.