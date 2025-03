Jeannette Jara bajo presión: oposición y voces oficialistas la llaman a tomar decisión presidencial

La ministra del Trabajo, Jeannette Jara (PC), ha enfrentado fuertes críticas (no solo) desde la oposición por su despliegue regional para socializar la reforma de pensiones, acusaciones que señalan que estaría utilizando la iniciativa como una plataforma de “campaña”.

Esto se debe a que la secretaria de Estado es considerada una de las posibles candidatas presidenciales del Partido Comunista, que ha decidido dilatar su definición presidencial hasta abril. No obstante, desde ya se le pide dar un paso al costado en relación con La Moneda.

Pero, en medio de la incertidumbre sobre las primarias oficialistas, la presión sobre la ministra Jara también ha comenzado a sumar voces dentro del propio oficialismo.

Comenzando por la derecha, este jueves, la candidata presidencial de Chile Vamos (UDI, RN y Evópoli), Evelyn Matthei, se pronunció durante un encuentro con viudas de carabineros. Al ser consultada por la prensa sobre la gira de Jeannette Jara en Concepción y Copiapó, la exalcaldesa respondió categóricamente: “Eso le corresponde a la Contraloría”.

Y es que en paralelo la bancada de diputados de RN, con respaldo de sus pares de la UDI, acusó “uso abusivo de la función pública con fines electorales” y pidieron al ente contralor frenar el “intervencionismo de ministros presidenciables”. Según los parlamentarios opositores, la ministra mezcla su rol de gobierno con aspiraciones presidenciales: “Es una campaña pura y dura”.

“Es bastante obvio que si ella tuviera un mínimo de decencia debiera haber renunciado”, fustigó Matthei, quien obtuvo una rápida respuesta de la aludida. Casi en simultáneo, Jara conversaba con Radio Biobío en Concepción, donde le preguntaron por los dichos de la exalcaldesa de Providencia. “No le puedo creer. Mire, que está preocupada la candidata”, fue la respuesta de la ministra.

La titular del Trabajo resaltó que la gira informativa es parte de sus obligaciones: “Voy a decirlo de la siguiente manera, es bien concreta. La semana pasada cuando se promulgó la reforma previsional, algunos parlamentarios de la oposición esperaban que no fuera a la firma. ¿Por qué razón lo iba a hacer? O sea, he estado tramitando esta cuestión durante mucho tiempo”.

“Entonces, si tienen algún temor, que lo resuelvan entre ellos, pero no me traspasen sus ansiedades a mí”, aseveró.

Cabe mencionar que la bancada de diputados opositores, encabezada por Miguel Mellado y Carla Morales, junto a los integrantes de la Comisión de Trabajo, Ximena Ossandón, Frank Sauerbaum y Mauro González, enviaron un oficio a la Contralora General de la República, Dorothy Pérez, solicitando la elaboración urgente de instrucciones generales que eviten el uso indebido de cargos y recursos públicos en el marco de las próximas elecciones presidenciales y parlamentarias.

El llamado de Vlado para evitar “malos entendidos respecto de la utilización o no de su cargo”

Pero la presión sobre Jara no solo se ejerce desde la oposición. Aunque no la mencionó directamente, desde el oficialismo, el diputado y precandidato presidencial del Partido Liberal, Vlado Mirosevic, emitió un comunicado pidiendo acelerar la definición de las candidatas y candidatos a primarias.

“Toda autoridad de gobierno que tenga la ambición de ser candidato o candidata tiene el deber ético y político de renunciar para que no se preste esto para malas interpretaciones o malos entendidos respecto de la utilización o no de su cargo. Me parece que ese es un deber ético y cada cual tendrá que tomar su definición, pero una definición pronto porque creo que se ha prolongado más de la cuenta”, comentó el diputado Mirosevic.

Quien también emplazó a la ministra Jara fue Marco Enríquez-Ominami (ME-O). El cineasta, exmilitante socialista y fundador del extinto PRO, se lanzó contra la militante comunista a través de su cuenta de X. “Jara se comporta como candidata, pero cobra sueldo como ministra”, declaró. Y agregó: “Linda forma de estar con el pie en la calle y la billetera en el gobierno”.

ME-O no ha descartado una quinta candidatura presidencial. Eso sí, anoche, en Televisión Nacional, dijo que le encantaría inscribirse en unas “primarias legales, competitivas, amplias y de mi familia de valores, el progresismo”. Aún así, agregó que su decisión la tomará “al igual que todos los partidos políticos, a último minuto”.

La respuesta a ME-O la esgrimió la secretaria general del Partido Comunista, Bárbara Figueroa. “La ministra Jeannette es militante de un partido, asume definiciones colectivas, algo extraño para quienes hacen camino propio. Cuando los y las comunistas definamos candidatura, se enterará (Marco). Por lo pronto, exigimos respeto por nuestros y nuestras militantes”, le dijo a través de X.

“Todos los que no somos comunistas reconocemos en Jara un liderazgo bastante transversal”

Donde también se mantienen sin decisión oficial respecto a las presidenciales es en el Frente Amplio. Consultado por qué les ha costado tanto, el diputado Jorge Brito comentó a La Segunda que “es muestra de que asumimos la presidencial con la mayor responsabilidad y como un diseño colectivo”. El frenteampista cuestionó: “¿Qué partido ha estado dos meses en un proceso democrático interno? Solo el FA”.

Sobre si el partido del Presidente Gabriel Boric se siente más cerca de Jeannette Jara o Carolina Tohá, en caso de que el diputado Gonzalo Winter decline finalmente presentarse como carta presencial, Brito dijo que “ahí tendríamos que volver a analizar esa situación, pero no es el escenario que estamos trabajando y que veamos se esté configurando”.

De todas formas, el diputado manifestó que “todos los que no somos comunistas reconocemos en Jara un liderazgo bastante transversal y que sabe anteponer el interés del país a cualquier politiquería”. Según dijo, “ha sido una buena sorpresa, como también Tohá, quien estuvo a cargo de Interior justo cuando ha sido la mayor crisis de legitimidad y de polarización”.

Si bien ha trascendido que en el PPD incomoda el protagonismo de Jara por la reforma de pensiones, el diputado independiente de la bancada PPD, Jaime Araya, defendió el despliegue de Jara: “La ministra fue central para que existiera una reforma previsional, así como la Ministra Tohá lo hizo con el Ministerio de la Seguridad, y eso da cuenta de dos liderazgos muy potentes de la coalición de Gobierno”, dijo, según consignó The Clinic. Según Araya, “es un error brutal que desde nuestro mundo se cuestione a la ministra Jara” y a su juicio “hay que romper la lógica del chaqueteo, pues así no se hace política ni avanza el país”.