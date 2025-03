Juzgado de Garantía decide excluir chats personales de Hassler en investigación de Sierra Bella

El 7° Juzgado de Garantía de Santiago acogió la solicitud de la defensa de la exalcaldesa de Santiago, Irací Hassler (PC), para resguardar el contenido de sus comunicaciones privadas filtradas en el marco de la investigación del caso Sierra Bella: el tribunal determinó excluir los chats personales entre Hassler y la diputada Karol Cariola (PC), ordenando que sean protegidos “en un aparato electrónico con acceso restringido” y que, de ser presentados, se ajusten a la normativa fiscal.

“Nos fue bien, el tribunal acogió la solicitud que nosotros hicimos”. celebró a la salida de la audiencia el abogado de Hassler, Miguel Schürmann, asegurando que el tribunal adoptó el criterio de que “si la prueba es impertinente para esta causa no tiene que estar en la causa, simplemente”.

En tanto el fiscal regional de Coquimbo, Patricio Cooper, respaldó la resolución, señalando que el tribunal validó el método de reserva empleado por la fiscalía: “El tribunal incluso indicó que para el resguardo de los derechos de los intervinientes, especialmente de la señora Hassler, había dos formas: eliminar o el tachado, que fue lo que siempre hizo el Ministerio Público, que era entregar a los otros intervinientes el informe tachado 487 y el Ministerio Público entonces está satisfecho”.

El resultado por el lado de la exalcaldesa terminó así replicando lo logrado por el abogado defensor de la diputada Karol Cariola (PC), Juan Carlos Manríquez, quien acordó la semana pasada con fiscalía un procedimiento para extraer información de los incautados dispositivos electrónicos de la parlamentaria, eliminando aquella que no sea de interés para la investigación en curso.

El defensor agregó que se separarán “todas aquellas otras que sí tengan interés investigativo, las cuales se van a ir analizando en un procedimiento paralelo y conjunto, concordado entre los intervinientes, que ya está siendo puesto en marcha a través de actas y de medios electrónicos”.

En el caso particular de Cariola, las preocupaciones de la defensa pasaban porque en el celular incautado durante el 3 de marzo pasado, fecha en que la parlamentaria por la Región Metropolitana se encontraba dando a luz, se encontraban registros del momento. “No tenemos ninguna garantía de que no se vaya a filtrar, mientras no se acoja la nulidad del procedimiento“, aseguró en su momento Manríquez.