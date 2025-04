Quintana no le teme a primarias oficialistas: “No hay que mirar en menos a ningun rival”

El senador Jaime Quintana (PPD) se refirió con entusiasmo al proceso de primarias que enfrentará el oficialismo de cara a las elecciones presidenciales, destacando su relevancia para fortalecer la candidatura de la coalición en la primera vuelta de noviembre.

En conversación con Al Pan Pan con Mirna Schindler, el parlamentario, “lo más importante es la primaria porque va a ser la primaria lo que le va a dar este turbo, este impulso a la candidatura del oficialismo”.

Quintana expresó que el foco no debe estar en un candidato específico de un solo partido, sino en una opción amplia que represente a todo el oficialismo y que pueda competir en serio en el proceso electoral. “Nosotros no estamos pensando en candidatos de un partido determinado, estamos pensando en una opción de todo el oficialismo, idealmente más la Democracia Cristiana”, sostuvo, haciendo un llamado a consolidar un bloque sólido de cara a los comicios.

En cuanto a las figuras que se presentan en la contienda, Quintana expresó que no se trata de acomodar las primarias de acuerdo con las conveniencias de los partidos, sino de someterse al proceso democrático sin cálculos previos. “Nosotros nos sometemos a esta primaria sin cálculo, sin cálculo, naturalmente con las condiciones, con la trayectoria, con los atributos que tiene el candidato A”, señaló. En este contexto, subrayó que, aunque su sector apoya firmemente a la exministra Carolina Tohá, quien “tiene todas las capacidades” para gobernar, también reconoció la competencia de Jeanette Jara, quien ha sido mencionada por algunos como una candidata con atributos más “blandos” y una conexión emocional importante para los votantes. “Jara es una carta competitiva, sin duda”, reconoció, destacando que la rivalidad no se debe subestimar. “Nosotros creemos que aquí se requieren credenciales, convicción democrática, trabajar para ganar, por supuesto, pero no hay que mirar en menos a ningún rival”, agregó.

En relación con las posibles opciones de realizar dos primarias, Quintana expresó sus reservas, considerando que esta alternativa podría dar ventaja a la derecha. “Me cuesta pensar en que lleguemos a la conclusión de que dos primarias mejor y que no corremos riesgo alguno de regalar la elección a la derecha. Yo creo que dos primarias finalmente es una concesión a la derecha”, explicó, advirtiendo sobre los riesgos de fragmentar el voto del oficialismo en un contexto electoral tan competitivo.

Finalmente, sobre el papel de la Democracia Cristiana en las primarias, el senador afirmó que este partido tiene mucho que aportar al proceso, señalando que no debe haber miedo a competir en igualdad de condiciones. “Me parece poco viable”, afirmó respecto a la idea de que los partidos se mimetizaran entre sí, y reiteró que “uno no se mimetiza en la primaria, uno compite en la primaria”. El objetivo, según él, es que “todos se midan” en un proceso donde se valoren las ideas y propuestas de cada sector, y el resultado sea el reflejo legítimo de la democracia interna del oficialismo.