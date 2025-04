PS decidido a no apoyar a Carolina Tohá sin una compensación del PPD en las parlamentarias

“Una adhesión socialista a Carolina Tohá no puede ser gratuita”. Con esa máxima, un alto dirigente del PS se sincera con El Mostrador sobre el último foco de discusión al interior de la colectividad de Salvador Allende: un apoyo condicionado, que hasta ahora el partido que sustenta la candidatura de la exministra del Interior rechaza.

En los últimos días, entre los socialistas ha tomado fuerza la alternativa de adherir a la candidatura de la abanderada del PPD, Carolina Tohá, a cambio de que su colectividad haga “compensación política” al PS con distritos y circunscripciones para sus candidatos a diputados y senadores en las próximas elecciones parlamentarias.

El pasado fin de semana, el comité central del PS no pudo reunirse, debido a que aún están pendientes algunas ratificaciones del Tribunal Supremo, que –según indican en la tienda de París 873– podrían estar listas esta semana. Con eso resuelto, el máximo órgano partidario de los socialistas convocaría a su pleno para el 12 y 13 de abril o, bien, para el 19 y el 20 próximos.

Lo anterior ocurre en la cuenta regresiva para la inscripción en el Servel de los candidatos a primarias presidenciales, cuyo plazo vence el 30 de abril. En ese contexto, comenzaron las nuevas ponderaciones, ya que la mayoría de los miembros de la directiva, si bien se resisten a apoyar a Tohá, tampoco consiguen un abanderado presidencial disponible.

“Creo que, obviamente, la mejor opción es Carolina Tohá, pero el PPD debería reconocer que ese apoyo debe venir de la mano de respaldar a las fuerzas legislativas del Partido Socialista, que servirán de base del comando de la candidata del PPD”, sostiene el diputado Tomás De Rementería.

El lunes recién pasado, los secretarios generales del oficialismo y sus encargados electorales se reunieron en un largo y tenso cónclave en la sede de calle París. No obstante, según ambas colectividades, no hubo gestos de entendimiento ni acercamientos, aun cuando la idea de una compensación en las parlamentarias crece.

Asimismo, explican que las relaciones entre el PPD y el PS, si bien no pasan por un deterioro, viven un momento de tensión. Esta semana surgieron acusaciones de que el PPD busca obtener más de lo que le corresponde en las negociaciones y, dentro del PS, algunos miembros ven con buenos ojos una candidatura de la ministra del Trabajo, Jeannette Jara (PC), prefiriendo apoyarla “sobre otras opciones menos populares”.

“Hay mucho enojo desde el PS con el PPD. El PPD le pide al PS no llevar candidatura presidencial y apoyar a su candidata con los beneficios que eso les traerá a ellos, considerando que son un partido en extinción, pero no están disponibles a ningún gesto de generosidad con nosotros. Pareciera que realmente no les importa mucho la candidatura de Tohá y están obligando al PS a llevar una candidatura. Donde, en una primaria, solo por cantidad de militantes, los socialistas ganan”, sostiene una fuente que conoce el tema en la colectividad de Salvador Allende.

En la mesa directiva también apuntan en esa dirección. “Cuando alguien quiere algo de otro, el interesado tiene que mostrar generosidad para poder obtener lo que desea”, dice el encargado de las negociaciones, Eduardo Bermúdez.

Y agrega: “Si el PPD quiere tener candidata presidencial con respaldos de otros, tiene que ser generoso en la lista parlamentaria con quienes hagan gestos de apoyo hacia ellos. Y eso no se ha visto todavía. Entonces, mientras no haya una señal de conversar y de buscar un entendimiento, creo que es un poco complejo que el Partido Socialista esté disponible a apoyar una candidatura presidencial, teniendo el PS un mejor derecho electoral”.

Desde el PS explican que para la lista parlamentaria se han pedido gestos en varios cupos al partido de Carolina Tohá. Por ejemplo, mencionan cupos en el Distrito 5, donde los socialistas pueden elegir a más de un diputado, y en el Distrito 13, donde va el diputado Daniel Melo a la reelección. Mientras que –afirman– las senatoriales de Atacama, del Maule y de La Araucanía también son nombradas.

Bitar exhibe la línea y golpea la mesa

En la directiva del PPD comentan que las negociaciones han avanzado poco, pero aseguran que los socialistas “no han pedido nada nunca en específico” y afirman que “tampoco van a ofrecer”.

“Nosotros no vamos a ofrecer. No se ofrece a menos que pidan ellos, es una regla de negociación”, sostiene uno de los líderes del Partido por la Democracia.

En el comando de la abanderada Carolina Tohá mantienen una mirada más deontológica. Para el asesor estratégico del equipo de campaña, Sergio Bitar, y también exministro de Salvador Allende, Ricardo Lagos y Michelle Bachelet, plantear un trueque de escaños por respaldo a la abanderada presidencial, que tiene una historia de vida ligada al socialismo, es, a lo menos, indecoroso.

“Considero que nuestros partidos tienen una mirada más trascendente del futuro de Chile y de la centroizquierda como para que alguien esté planteando que decisiones de esta envergadura, como es una candidatura presidencial, se van a tomar cambiando dos por dos o tres por dos (escaños)”, reflexiona Sergio Bitar.

Pero Bitar apunta todavía más profundo. “Creo que en esa discusión no se está a la altura de lo que es la historia ni del PPD ni del Partido Socialista. Que plantearan este tipo de consideraciones es una demostración de la mediocridad en que ha caído la política nacional. Y sé que el PS piensa en grande”, aseguró el expresidente del PPD, Sergio Bitar, a El Mostrador.

En tanto, la diputada Camila Musante (Ind-PPD) agrega: “La integración tiene que ser a nivel de equipos, de conformación de equipos, de campaña y a futuro de gabinete, por cierto. No veo qué tiene que ver la negociación parlamentaria en esto”.

Vodanovic si la proponen: “(Yo) Tendría que aceptar”

En la colectividad de Salvador Allende –que, como recordó Sergio Bitar, anteriormente apoyó a Patricio Aylwin, Eduardo Frei y Alejandro Guillier, que no eran socialistas– también se discute la posibilidad de que la presidenta del PS, Paulina Vodanovic, dé una sorpresa y emerja como candidata presidencial.

De hecho, hace algunos días –afirman en la tienda– fue un punto que abordó con dirigentes de la Nueva Izquierda, la corriente interna que lidera Camilo Escalona, a quien Vodanovic apoyó para su nombramiento como secretario general de la colectividad.

Sin embargo, aún hay escepticismo sobre su viabilidad, y ella misma lo había descartado la semana antepasada.

No obstante, según deslizó ayer la senadora Vodanovic, si el comité central, “que es el organismo democrático, de decisión máxima que tiene el Partido Socialista define” que debe ser candidata, ella tendría que aceptar.

“Hay decisión vigente de llevar candidato propio. Pero no es algo transaccional con otros partidos. Tiene que ver con la identidad socialista”, puntualiza la legisladora.

Y advierte a El Mostrador que lo planteado por el senador Gastón Saavedra, acerca de “estar obligada” a aceptar una candidatura presidencial en caso de ser proclamada por el pleno, es algo que “la representa”.

“Veremos lo que se acuerda en el pleno del Comité Central, que yo espero sea del 12 de abril. Es responsabilidad como presidenta del partido (tener que aceptar)”, afirma la senadora Vodanovic a El Mostrador.