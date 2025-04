Economista Hermann González: aranceles de Trump se traducen “en mayor incerteza” para invertir

El economista Hermann González, coordinador del área macroeconómica de CLAPES UC y socio de Valtin Consulting, analizó los efectos de los aranceles impuestos por Estados Unidos y advirtió que generan incertidumbre para las inversiones.

“Un tratado de libre comercio no vale nada en este escenario, porque si no, no podrían haberse aplicado estos aranceles”, afirmó González en conversación con Al Pan Pan con Mirna Schindler, subrayando que la medida de Donald Trump vulnera normas internacionales que han dado estabilidad al comercio global por décadas. “El hecho de que no se respeten los tratados internacionales es un tema de la mayor importancia, porque generan certidumbre para las empresas y los inversionistas, y todo eso se pasa por alto con este anuncio”, añadió.

Respecto al impacto en Chile, González detalló que todos los productos de exportación estarán sujetos al arancel del 10%, salvo el cobre y la madera, que fueron excluidos “por el momento”. Explicó que Estados Unidos está evaluando su impacto en la industria local, pero advirtió que “eventualmente esto podría venir más adelante”.

Consultado sobre una posible respuesta chilena, el economista señaló que una política de represalias sería contraproducente. “Chile podría, pero creo que no es recomendable, entrar en una política de retaliación, porque el peor escenario es que los países comiencen a tomar represalias entre sí. Siendo un país pequeño y abierto, lo primero debe ser la diplomacia y tratar de negociar con Estados Unidos para revertir la situación”, sostuvo.

Entre los sectores más afectados mencionó al salmón, vino y productos agrícolas, que ahora enfrentarán precios más altos en el mercado estadounidense. Sin embargo, advirtió que la competencia global se reacomodará y la producción de Noruega y la Unión Europea podría desplazarse a otros mercados, afectando indirectamente a Chile.

Sobre el impacto macroeconómico, González alertó que la medida contribuye a un escenario de recesión global. “Cuando hablamos de menor crecimiento mundial, el impacto que más percibe la población es la pérdida de empleo. Este tipo de medidas es un retroceso: menor comercio, menos oportunidades, menos empleo y precios más altos”, afirmó.

Además, advirtió que la incertidumbre provocada por este tipo de políticas frena la inversión. “Se traduce en mayor incerteza para hacer proyectos de inversión, mayor cautela de las empresas para nuevos negocios, lo que afecta el desarrollo de infraestructura y la contratación de trabajadores”, explicó.

Finalmente, González señaló que esta es solo una parte del plan de Trump y que en el futuro podría complementarse con reducciones de impuestos para intentar impulsar la economía estadounidense. “Creo que va a empezar una etapa de negociación con los países”, concluyó.