Senado permitió despedida de Isabel Allende sin fallo oficial del TC: “Todos estuvieron de acuerdo”

La recientemente nombrada mesa directiva del Senado, encabezada por Manuel José Ossandón (RN) y Ricardo Lagos Weber (PPD), abordó el discurso de despedida de la senadora Isabel Allende (PS) ante sus pares de la Cámara Alta, en el cual —respecto de su comunicada destitución— recalcó que no ha sido notificada de resolución alguna por parte del Tribunal Constitucional (TC).

La alocución de la hija del expresidente Salvador Allende tuvo lugar luego de que, la semana pasada, se informara, a través de la prensa, que el TC había aprobado su remoción debido a su rol en las gestiones del fallido contrato de compraventa de la casa de su padre, el exmandatario y figura más importante del socialismo chileno, situación que está prohibida por la Constitución.

El senador Ossandón, presidente del Senado, enfatizó que no le corresponde analizar el dictamen del tribunal y remarcó que todos los comités de todos los partidos estuvieron de acuerdo en otorgar un espacio para que la senadora Allende se despidiera. Además, no descartó eventuales acciones por parte de otros legisladores ante posibles nuevas responsabilidades relacionadas con la frustrada compraventa.

Por su parte, el vicepresidente de la Cámara Alta, senador Ricardo Lagos Weber, resaltó que, para abordar la situación, “habría sido bueno que el TC hubiera emitido un comunicado, al menos señalando cuál era el sentido del fallo”.

“Estamos tristes, este es un tema humano, una situación dura, que nosotros como mesa y yo como presidente del Senado no puedo analizar, solamente tengo que acatar los fallos y hacerlos cumplir”, partió señalando Ossandón, en un punto de prensa en conjunto desde el Congreso. Y agregó: “otra cosa es que si algún colega o algún diputado hace ejercicio de sus facultades”.

En esa línea, el titular del Senado reveló que con el vicepresidente, el senador Lagos Weber, “decidimos que existiera un espacio para que la senadora pudiera despedirse, pudiera hablar y esto fue consultado a todos los comités del Senado y todos estuvieron de acuerdo”.

El senador Ossandón aseguró que, en su rol, “aquí no va a haber ninguna caja de Pandora”. “Eso lo tienen que investigar las instituciones que corresponden”, añadió. No obstante, a renglón seguido, el senador Lagos Weber detalló que para poder responder eso, primero habría que conocer el fallo del Tribunal Constitucional, “que no lo conocemos”.

“Todo lo que ocurrió acá ha sido a partir de filtraciones o trascendidos. No ha habido una información oficial del TC”, reiteró el legislador del PPD.

En consecuencia, agregó, “mal podría yo decir si esto genera una caja de Pandora, porque no sabemos qué dijo el Tribunal Constitucional como para saber si eso podía replicar a otros casos eventualmente, pero como quiere que sea, como señaló el presidente del Senado, senador Ossandón, cada caso es particular y cada caso lo resuelve la institución en su mérito”.

Cabe mencionar que, ayer, durante la sesión de la Comisión Especial Investigadora de la Cámara por la fallida compra de la casa del expresidente Salvador Allende, la jefa de la división jurídica-legislativa de la Segpres, Francisca Moya, reconoció que su equipo conocía la normativa sobre inhabilidades que afectaban tanto a la senadora Isabel Allende como a la exministra Maya Fernández, pero que —aseveró— le correspondía la revisión de otros temas. La oposición y sectores del PS exigen su renuncia.

“Si hay más casos parecidos y se pueden investigar, me imagino que se investigarán”, concluyó Lagos Weber, reafirmando que no ha dudado un segundo de la buena fe de la senadora Allende.