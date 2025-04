Valparaíso no está perdido: está en obra

Valparaíso está en crisis. Es cosa de darse una vuelta por el plan y constatar el estado de la ciudad: sucia, con veredas en mal estado, rayados y el comercio ambulante desbordado -se ha vuelto difícil caminar. Personas en situación de calle, bebiendo a pleno sol. ¿Punkis? Perros callejeros. Edificios abandonados. Negocios que han cerrado. La lista es larga.

Pero no todo está perdido. Entre medio de todo este caos hay proyectos en obra que están cambiando la cara de, al menos, algunos sectores del puerto. Algunos recién concluidos. Otros, en proceso y un par, ad portas de iniciar. Y no son pocos. Aquí vamos.

Lo último

En marzo, el Minvu entregó un bonito y pequeño condominio a 12 familias del cerro San Juan de Dios. Y a fines del año pasado terminó de ensanchar las veredas de Avenida Francia -entre Avenida Errázuriz y Baquedano-, y de pavimentar la calle Mesana, que conecta el centro con la parte alta de Valparaíso. Por la misma época, además, el municipio inauguró un proyecto de la exadministración de Jorge Sharpp (Ind.): el renovado Estadio O’Higgins, que costó $ 400 millones y dotó a la cancha de pasto sintético nivel FIFA y un sistema de drenaje que permite jugar fútbol incluso con lluvia.

Y ya pasó un año, pero en caso de que no la hayan visto, el Instituto Profesional Arcos destinó US$ 7 millones para renovar una antigua sede universitaria ubicada a un costado de la caleta El Membrillo. La llamó Edificio Faro, pues emula la morfología de un faro e ilumina la zona del puerto durante la noche. La remodelación es obra de MasPuntoCero Arquitectura. Un dato: este año, el instituto quebró, pero el recinto fue adquirido por la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso (PUCV) por $ 5 mil millones.

En obra

Aparte de esta compra, la PUCV también está construyendo cuatro sedes que serían inauguradas en 2026: dos en la Avenida Brasil -el edificio de servicios para los estudiantes de Ingeniería y el Instituto de Geografía- y dos en el campus de Curauma (Placilla) -el nuevo aulario y la Escuela de Educación Física-. Allí también construyen un campo deportivo, que estaría listo durante este año.

El proyecto más grande en curso es el Parque Barón, que alcanza un 15%. Con sus casi 12 hectáreas, se convertirá en el espacio público con acceso al mar más grande de Valparaíso. El proyecto data de 2018 y se mantuvo detenido por hallazgos arqueológicos y un alza en los precios de los materiales. En enero, el Minvu retomó la obra y proyecta concluirla en marzo de 2026. Por estos días se ve el movimiento de grúas. Sin embargo, la bodega Simón Bolívar, inmueble de conservación histórica de 12 mil m2, sigue con los vidrios quebrados. Todavía no hay atisbos de los juegos infantiles, las plazas ni el skate park.

En la empinada calle Almirante Montt, del Cerro Concepción, aparece descubierta la fachada del que será el Museo del Inmigrante, corazón del proyecto Destino Valparaíso. Una iniciativa de la familia Dib -propietaria de la empresa DIB Carpet & Home-, de ascendencia siria y libanesa, que compró el ex-Colegio Alemán (declarado Monumento Histórico) para instalar allí un centro cultural de 5.300 m2 que exhibirá la historia migrante de Valparaíso, fechada entre 1820 y 1945.

El espacio también contará con una sala de conferencias y un restorán italiano, un pub inglés, una cervecería alemana y una pastelería europea. El arquitecto de la obra, Joaquín Velasco, cuenta que el proyecto está al 99% -faltan las terminaciones y equipamiento- y abriría el primer semestre de este año.

Además, hay en construcción o en verdesiete proyectos inmobiliarios, pero ninguno en el centro de Valparaíso: uno está en el Cerro Playa Ancha (Casona Villaseca), otro en el Cerro Larraín (Vista Cerro Larraín, de la empresa Icafal) y cinco en Placilla y Curauma: Mirador del Lago, Terrazas de Curauma, Edificios San Pablo 2, Lomas de la Luz y el condominio Espacio Las Tablas.

A futuro

Con apoyo de la Subdere, durante este primer semestre el municipio porteño iniciará la recuperación de parte del plan afectado por el estallido y la pandemia. Específicamente, las aceras del centro cívico (entorno del edificio del GORE), las piletas de la plaza Aníbal Pinto y de la Plaza Victoria -en este último centro social, además, mejorará sus baños públicos y pérgola. También contempla la reparación de la pérgola de las flores de la subida Cumming -en notable deterioro-, y la plaza y monumento a Lord Cochrane, que está frente al Lider Express de Bellavista.

El segundo semestre, la alcaldía reparará el Paseo Wheelwright, que une la Caleta Portales con el Muelle Barón, luego que las marejadas de diciembre lo dejaron siniestrado. El municipio ya retiró el mobiliario dañado e instaló nuevos basureros.

Sobre las iniciativas en carpeta, la alcaldesa Camila Nieto (FA) comentó a Aquí Valparaíso:

“Tenemos la convicción de que hay que poner la plata donde más se vea y estamos empeñados en mejorar las condiciones de una ciudad que tiene un potencial gigante, pero que ha sufrido las consecuencias de la desatención durante años. El proceso no será de un día para otro, pero poco a poco iremos viendo los frutos y confirmando que Valparaíso mejora, tanto en el plan como en sus cerros«.

Para cerrar, el GORE también aprobó recursos para reactivar la construcción de dos proyectos habitacionales: uno cerca del Congreso -Parque Barón, que lleva un 37% de avance- y otro en el Cerro Merced -Los Laureles, con un 9% de avance-. Asimismo, el convenio incluye reparar en Valparaíso el entorno del Parque Cultural Ex-Cárcel.

Las obras debiesen reactivarse durante el último trimestre, comenta la consejera regional Paula Rosso (FA), quien valoró el convenio, pues según ella permite “pensar la comuna de manera integral, incorporando la vida de barrio y el deporte, fundamental para prevenir enfermedades, así como la delincuencia y las adicciones”.