Sin dar nombres pero con destinatario claro: Presidente Boric reprocha discurso antivacunas

El Presidente Gabriel Boric lanzó un firme llamado a confiar en la ciencia y las vacunas durante su inoculación contra la influenza y el COVID-19. En su discurso, el Mandatario rechazó el discurso antivacuna, señalando que “desconocen la ciencia, desinforman y ponen en riesgo a la población”.

El Jefe de Estado apuntó ―aunque sin mencionarlo directamente― contra el candidato presidencial del Partido Nacional Libertario (PNL), Johannes Kaiser, quien en semanas recientes cuestionó la efectividad de las vacunas. Entre sus afirmaciones, Kaiser declaró que el programa chileno contempla “72 dosis obligatorias”, cuando el Ministerio de Salud lo rectificó: son 14 vacunas para proteger contra 22 enfermedades.

“Creo que tendríamos que analizar seriamente el programa de vacunación, cuanto menos, el obligatorio. Están haciéndolo ahora en Estados Unidos, en varios estados, no porque las vacunas individualmente sean malas, sino porque las vacunas funcionan con metales pesados para fijarse al cuerpo. Habría que ver si eso efectivamente está teniendo o no un impacto en la salud”, declaró a finales de marzo en TVN el diputado por la Región Metropolitana.

Desde el Cesfam Marta Ugarte de Quilicura el Jefe de Estado -quien estuvo acompañado por la ministra de Salud, Ximena Aguilera y la alcaldesa de la comuna, Paulina Bobadilla- fue categórico en su rechazo a las inquisiciones de Kaiser. “Esto es muy serio, porque hace poco un candidato presidencial de la derecha estaba esparciendo discursos antivacunas, y con esto no se puede jugar. no hay espacio para difundir información falsa, las vacunas salvan vidas (…) No podemos permitir que se juegue con la salud de las personas”, enfatizó Boric.

A renglón seguido, añadió: “Chile es una comunidad que cuida y se cuida, las vacunas salvan vidas, no hagamos eco de supersticiones ni noticias falsas. Ni la tierra es plana, ni las vacunas son inseguras, muy por el contrario, previenen enfermedades, disminuyen la mortalidad y mejoran la expectativa de vida de las personas”.

Como ejemplo de los peligros de la desinformación, el Presidente citó la crisis en Texas, EE.UU., donde un brote de sarampión ―enfermedad considerada erradicada en el año 2000― ha dejado más de 500 contagios y dos niños fallecidos, ambos no vacunados. “Esto ocurre cuando se permite que los mitos antivacunas se instalen. No podemos dejar que eso pase en Chile“, advirtió.

“Seamos responsables. Ánimo y fuerza a todos y todas para enfrentar juntos el invierno que se avecina”, urgió el mandatario.