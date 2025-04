Renuncia consejera regional a Comisión de Seguridad tras conocerse defensas a narcos y coyotes

No resistió más. Hace pocas horas la presidenta de la Comisión de Seguridad, Prevención y Desastres, la consejera regional y abogada, Lin-Kiu Ly Fumey, militante del Partido Nacional Libertario (PNL), envió por correo electrónico su renuncia a esta instancia, luego de conocerse la publicación realizada ayer por biobiochile.cl respecto de su participación en la defensa de más de 40 causas de narcotráfico, de autores de trata de personas, y del autor de un atropello a un funcionario de la PDI en medio de un operativo antidrogas, al cual logró absolverlo.

A diferencia de ayer, donde optó por un uso intensivo de sus redes sociales para defender el libre ejercicio de la profesión y la inexistencia de una incompatibilidad con la presidencia de la comisión, esta vez prefirió la discreción. Hasta este minuto, ni su Facebook ni su Instagram registran la carta que envió esta mañana a la Secretaría Ejecutiva del Core, las cual fue distribuida a los 13 consejeros miembros del Consejo Regional, vía correo electrónico.

En el tercero de 5 párrafos, Ly señaló que “Hoy, para resguardar ese espíritu de unidad y evitar que mañana se pongan en duda las decisiones de la comisión, sobre todo en un año electoral, he decidido no continuar en dicha presidencia. La crisis de seguridad y crimen organizado que enfrentamos en nuestra región exige altura de miras y decisiones firmes que no se vean afectadas por malas intenciones”.

Según fuentes, su dimisión habría sido sugerida por el propio gobernador regional Diego Paco, bajo el compromiso de que él no haría declaraciones en su contra por el conflicto de interés que quedó al descubierto, al conocerse su ejercicio en favor de imputados por crímenes de alta connotación social.

De hecho, hasta hoy, pese a ser requerida su posición frente al caso, dadas sus mediáticas intervenciones fustigando al Gobierno por los recientes homicidios y la postergación del desalojo de la población Cerro Chuño, la autoridad ha preferido “pasar” y no referirse al tema.

Esta misma situación se ha repetido con todos los consejeros regionales. Ninguno de los 13 cores se ha pronunciado sobre el tema. Lo que habría detrás de esto, sería una estrategia política de los consejeros de oposición a Paco, para atraerla como un voto en contra y de fiscalización de la autoridad, dado que hoy están en minoría frente a la derecha.

La presidencia de la Comisión de Seguridad será asumida temporalmente por el vicepresidente y consejero regional, Ignacio Gómez Gutiérrez, quien milita el Partido Republicano, colectividad que abandonó Ly para migrar al PNL.

El PNL ayer emitió una declaración anunciando “medidas legales” en contra de la consejera regional y su sometimiento al Tribunal Supremo del partido, el cual aún no está constituido. En tanto, el Partido Republicano habría instruido a sus figuras locales guardar silencio sobre el mediático caso, razón por la cual, ninguno de los 2 consejeros regionales que ganaron y acompañaron en la lista a la consejera cuestionada, han efectuado declaraciones públicas.

Pese a la versión dada por el Partido Republicano de que nunca conoció antecedentes sobre el ejercicio profesional de la abogada, lo que ha trascendido es que este tema sí fue comentado internamente por militantes durante la campaña electoral del año pasado. Sin embargo, ni lo dirigentes regionales ni la comisión electoral, a cargo de revisar los antecedentes de los candidatos, indagaron en la plataforma electrónica del Poder Judicial, donde el patrocinio de las causas de Ly podía obtenerse fácilmente a partir de 2015 cuando comenzó a tramitar judicialmente