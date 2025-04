Alcalde Alessandri y ley de seguridad municipal: “Debemos garantizar el uso de algún arma no letal”

La ley de seguridad municipal superó su segundo trámite legislativo esta semana, luego de que la comisión unida de Seguridad y Gobierno del Senado aprobara el articulado del proyecto, incluyendo la polémica indicación que habilita a los inspectores municipales para hacer uso de armas no letales, como pistolas taser.

La iniciativa -que ahora deberá ser votada en Sala- quedó con la prohibición expresa del uso de estas armas en labores de orden público, pero se reconoció su potencial efecto disuasivo en situaciones de defensa. De todas formas, el Gobierno anunció que buscará revertir la indicación, argumentando posibles inconstitucionalidades y riesgos de superponer labores policiales.

En conversación con El Mostrador, el alcalde de Zapallar y recién electo presidente de la Asociación Chilena de Municipalidades (ACHM), Gustavo Alessandri, hizo un llamado a aprobar el proyecto que fortalece la seguridad municipal y a no postergar la incorporación del uso de armas no letales, ante la urgencia de profesionalizar a las instituciones que velan por la seguridad en los territorios.

El edil también se refirió a la necesidad de modernizar al Estado frente al avance del crimen organizado y la coordinación de la ACHM con el nuevo Ministerio de Seguridad.

-El Gobierno anticipó que buscará revertir la indicación sobre el uso de armas no letales, ¿cómo proyecta el siguiente trámite?

-Primero, creo que el gobierno carece de conocimiento de causa de lo que estamos viviendo a nivel nacional. Estoy convencido de que uno para legislar tiene que dejar las ideologías de lado y ver la realidad del país.

No podemos exponer a un guardia, a un inspector municipal, a una persona que está exponiendo su vida para proteger a la comunidad, sin ningún medio de defensa. Por eso debemos garantizar el uso de algún arma no letal que le permita al menos protegerse.

Entonces, creo que la discusión está de más. Hoy día cuando estamos viviendo la crisis más grave a nivel de seguridad estatal, en todas las comunas, provincias y regiones, no podemos estar discutiendo esto cuando queremos combatir el crimen organizado, que como su palabra lo dice, está organizado, y el Estado no lo está. Cuando estamos proponiendo la fuerza de tarea, que es la profesionalización de las instituciones, el gobierno se queda en lo pequeño, creo que está fuera de contexto.

Ahora, me parece bien que avance esta ley, me parece bien que tengamos más atribuciones. Pero también el problema es que se hacen leyes sin presupuesto. Cuando el presupuesto es menos de 500 mil pesos por comuna, a nivel nacional, creo que es absurdo que se dé una discusión así si no está la voluntad. Porque para que todo resulte, primero hay que tener la voluntad.

-Colegas de su sector como Jaime Bellolio (Providencia) Mario Desbordes (Santiago) y Maximiliano Luksic (Huechuraba) han manifestado que sería bueno, por pragmatismo, postergar la discusión de este punto de las armas no letales para que la ley pueda ser despachada. Usted es contrario a esa postura, pero ¿cómo destrabar el debate?

-Es que yo soy de la postura de que siempre hay que hacer las cosas bien y rápido, y no estar dejando para después un debate que se tiene que dar.

Hoy día estamos atrasados, necesitamos a las instituciones unidas. El crimen organizado arrasa con todos nosotros, la inseguridad nos gana, entonces o nos ponemos de acuerdo y lo enfrentamos de verdad, o vamos a estar permanentemente postergándonos.

Entiendo que hay autoridades que no les acomoda, es válida la postura de querer discutir después. Pero desde mi punto de vista, y ante la necesidad con conocimiento territorial que tenemos los alcaldes, hay que hacerlo ya, rápido, oportuno, porque estamos atrasados.

-¿Cómo han sido los encuentros con el ministro Cordero desde que asumió la presidencia de la Asociación?

-Nos juntamos con el ministro Cordero, no solo una asociación, sino que varias. El municipalismo es uno solo y queremos tener una voz entre todas las asociaciones a nivel nacional. Esperamos seguir trabajando, proponer soluciones a los problemas, porque todas las comunas tenemos los mismos problemas, pero con distintas realidades. Lo importante es trabajar de la mano y tener la voluntad para poder subsanar las situaciones que hoy día nos afectan. Esa es la prioridad y la necesidad número uno, pero para eso siempre hay que tener la voluntad para enfrentarlo.

-En este año de instalación del Ministerio de Seguridad, ¿cómo se van a definir las metodologías de trabajo para que efectivamente desde los municipios puedan tener incidencia en lo que va a ser la materialización de las políticas de esta cartera?

-Cuando nos reunimos con el ministro le propusimos que hiciéramos un par de mesas de trabajo para poder llegar con soluciones concretas a las necesidades que tenemos los municipios, dependiendo por supuesto de cada región, provincia y comuna.

El objetivo es avanzar según la realidad, pero concretando, no dejándolo solo en una mesa, sino que concretando con soluciones. Revisar los recursos que tiene el gobierno, aumentar la capacidad de acción y siempre con sentido de urgencia.

Ese sentido de urgencia se lo damos los alcaldes, porque administramos realidades y necesitamos llegar con soluciones concretas para defender a nuestros vecinos. El ministro lo entendió, comprende la urgencia que tenemos, también la tiene él, y esperamos que el Poder Legislativo no sea una traba, porque tenemos graves problemas de inseguridad. Tenemos la esperanza también de que este ministerio nuevo pueda solucionar las cosas de forma rápida.

-¿En qué se va a traducir este trabajo conjunto en lo concreto?

-Primero, reconocer que el Plan Calle Sin Violencia no ha sido un buen proyecto, que permitió que los delincuentes o las personas que se estaban buscando se movieran de un lugar a otro y siguen delinquiendo. Segundo, que no pueden existir más leyes sin recursos. Tercero, reconocer el rol de los municipios y de sus direcciones de seguridad pública porque tenemos mucho que aportar.

Cuarto, poder crear Plan o Fuerza de Tarea, que es donde las instituciones se organizan con profesionales expertos en seguridad para trabajar de manera segura. Todas las instituciones, desde el Servicio de Impuestos Internos hasta un funcionario de la municipalidad, disponibles para trabajar en equipo en esta fuerza de tarea y así estar al servicio con el conocimiento de causa que se necesita.

Quinto, que el gobierno tenga la voluntad para materializar lo anterior y poder actualizar el Estado, con modernización y la tecnología necesaria, porque de esa manera vamos a ganar la guerra frente al crimen organizado. Como lo hicieron otros países de nuestro continente, donde se han visto resultados después de muchos años. La rueda se inventó, veamos cómo lo hicieron, desde los municipios hacia arriba.

-¿Cuál va a ser su sello de gestión y el rol de la Asociación en el contexto actual?

-La administración nuestra se va a caracterizar, primero, por ser una administración muy de la mano con los municipios más pequeños, los municipios de provincia, de regiones, reconociendo el rol que tiene el alcalde en cada comuna, apoyándolo en su plan de gobierno local.

También desde los beneficios que tiene que dar la Asociación a todos los municipios que son socios, porque todos son importantes y tenemos que llegar a ser un gran aliado. Lo fundamental es apoyar desde la profesionalización de los funcionarios, hasta poder llegar con buenos convenios sociales para sus comunas. Eso es lo que nos ha caracterizado en otras gestiones que hemos hecho, siendo un apoyo de la gestión municipal local.

-¿Es importante descentralizar la visión que se tiene sobre cómo se está pensando la seguridad hoy día?

-Es fundamental, es necesario tener una visión país y no solamente focalizada en el centro de Santiago, sino que desde Arica a Magallanes, que se trabaje a nivel macro. De lo contrario, vamos a seguir expandiendo la delincuencia sin poder imponer límites.