Abogado de tripulantes del “Cobra” se abre a posibilidad de colisión con la “Bruma”

El abogado de los tripulantes del pesquero “Cobra”, Alejandro Espinoza, entregó esta tarde al Ministerio Público antecedentes respecto del accidente de la lancha “Bruma”, abriéndose por primera vez a la posibilidad de que hubiera sido el navío mayor el causante del naufragio del segundo, hecho que dejó a siete tripulantes desaparecidos.

Según lo informado, hasta ahora se sabía que la última señal del “Bruma” fue a las 2:00 AM, pero nuevos datos, obtenidos con tecnología de posicionamiento satelital, evidencian que la embarcación emitió una señal a las 3:08 AM, lo que indica que a esa hora seguía en superficie. A las 3:17 AM debía enviar otra señal, pero no lo hizo, por lo cual se cree que el hecho ocurrió entre esos minutos, cuando el ”Cobra” se encontraba a 72 metros de la última posición reportada por el “Bruma”.

El abogado dijo que estos antecedentes forman parte de un informe de georreferenciación elaborado por la empresa Cunlogan, filial de la Francesca CLS Group, especializada en posicionamiento satelital. El documento fue entregado formalmente a la Fiscal Regional del Bío Bío, Marcela Cartagena, quien está a cargo de la investigación.

En dicho sentido, Espinoza dijo que “a partir de esta información, no hay certezas, pero sí existe una presunción razonable de un impacto entre el ‘Bruma’ y el ‘Cobra”. Tal como informó El Mostrador el sábado pasado, dicha situación era descartada en forma enfática por la empresa, lo cual obviamente cambió, en función de los antecedentes aportados por Espinoza.

Este agregó que “si la investigación arroja responsabilidad de nuestra tripulación, se asumirán las responsabilidades correspondientes, pero con la misma fuerza decimos, no se asumirán responsabilidades que no correspondan”,

Espinoza agregó que es necesario saber -entre otras dudas- por qué la “Bruma” no informó de su posición a la autoridad naval, por qué los radares no la detectaron y por qué tampoco activó señales luminosas ante una posible colisión, entre otras dudas.

Asimismo, confirmó que han solicitado formalmente a la Fiscalía que el “Cobra” sea llevado a dique seco, ya que consideran que esta diligencia puede resultar útil para la investigación.