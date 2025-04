Tohá se desmarca del oficialismo: “No creo que debamos repetir fórmulas de los últimos gobiernos”

La candidata presidencial del PPD, Carolina Tohá, reiteró que su propuesta, pese a haber sido ministra del Interior, no se define como una continuidad del gobierno de Gabriel Boric ni de administraciones anteriores. Así lo enfatizó este miércoles en un punto de prensa desde Huechuraba: “No creo que debamos repetir las fórmulas de los últimos gobiernos”, señaló.

Tohá, que participó en un diálogo con jóvenes de la comuna bajo el mando del alcalde Max Luksic (independiente, respaldado por la derecha), reafirmó lo siguiente: “Yo vengo de una historia con la que no estoy nada desapegada, que incluye el actual Gobierno, el de la presidenta Bachelet, del presidente Lagos, del presidente Frei, en el que participé también como asesora, y en varias roles, digamos, no tan relevantes, pero igual participé activamente en la lucha contra la dictadura”.

“Yo vengo de toda esa lucha y no me desapego nada de ellas —añadió Tohá— pero creo que Chile en el futuro lo que requiere es una nueva etapa, una nueva forma de llevar el liderazgo político, que nos ponga detrás a todos como sociedad de un proyecto nacional, de una nueva etapa de nuestro desarrollo”.

Si bien la extitular del Interior y Seguridad Pública sostuvo que defiende “lo que se ha logrado”, esta no es la primera vez que marca un metro de distancia con La Moneda. Tras su renuncia, Tohá fue categórica: “Vamos a hablarle al país en su conjunto. No hablarle al 30%, al 50%, sino al 100%, porque creo que lo que más se necesita en Chile es que las ideas se pongan al servicio de tender puentes, no de atrincherarte con los tuyos sino que de construir mayorías en el intercambio”.

Y es que, para crecer, Tohá —ahora también respaldada por el Partido Liberal— sabe que deberá tomar cierta distancia del gobierno en el que estuvo por más de 900 días y de algunas posiciones planteadas por quienes integran la coalición gobernante. Esto, ya que la oposición busca vincularla con sus críticas a la administración del Presidente Boric.

En contraste, la exministra del Trabajo y candidata presidencial del Partido Comunista, Jeannette Jara, declaró en T13 Radio que “no solo reconozco el aporte que hicimos, sino que también tengo capacidad de crítica de ello. Pero no me desapego a la historia que he vivido yo misma, no me parece lo correcto”.

Por su parte, una postura similar a la de Tohá es la que ha mostrado la candidata presidencial del Partido Socialista, la senadora Paulina Vodanovic, que dijo a Agricultura que “la lealtad (al Gobierno) no es obsecuencia”.

Consultado por la prensa en el Congreso, el candidato presidencial del Frente Amplio, el diputado Gonzalo Winter dijo ser “adherente de este gobierno de manera orgullosa”. A su juicio, hay “cosas que se hicieron muy bien, otras cosas bien, y otras cosas más o menos, como la mayoría de los gobiernos”.

Cabe mencionar que el Presidente Gabriel Boric —militante del Frente Amplio— solo se ha limitado a declarar que su candidato “es Chile”.

Tohá también remarcó su visión crítica sobre los énfasis iniciales del actual mandato, especialmente en materia de seguridad, lo que ha sido interpretado como parte de su intento por marcar perfil propio en medio de las primarias del oficialismo.

Desde el Ejecutivo, el vicepresidente Álvaro Elizalde buscó bajar el tono a la polémica, aclarando que las palabras de Tohá no deberían interpretarse como una ruptura, sobre todo por el tema de seguridad —materia hoy alojada en un nuevo ministerio—.”Yo no lo interpreto como un distanciamiento porque corresponde a un diagnóstico y a un análisis que se hizo en su oportunidad. ¿Qué es lo relevante? Que el Presidente Boric tomó la decisión de hacer esto una prioridad y esa decisión ha sido tan clara que esto se ha expresado en acciones concretas”, aseveró, según consignó Cooperativa.