Susana Jiménez, presidenta de la CPC: “Hay una buena relación con el Gobierno”

La presidenta de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), Susana Jiménez, afirmó que las relaciones con el Gobierno del Presidente Gabriel Boric son “buenas” y destacó su vínculo constructivo con los ministros sectoriales, como Hacienda, Economía, Trabajo, Medio Ambiente y Seguridad.

Según Jiménez, en conversación con Al Pan Pan con Mirna Schindler, pese a discrepancias iniciales, “siempre ha habido un diálogo permanente” que ha permitido trabajar con respeto en el diseño de políticas públicas.

Jiménez señaló que la agenda inicial del Gobierno tenía un carácter “más agresivo y refundacional, su mirada hacia el sector privado y hacia el sector empresarial que se vio de alguna manera plasmado en lo que fue el primer borrador constitucional y que generó bastante preocupación sin lugar a dudas” por cuestionar principios clave, como los derechos de propiedad y el funcionamiento del mercado.

Sin embargo, destacó que “la realidad se terminó imponiendo”, obligando a ajustar las prioridades hacia el crecimiento económico y la seguridad, temas que inicialmente no eran parte del foco gubernamental. “Termina imponiéndose una agenda que no estaba en la versión original, que es que hay que promover el crecimiento económico. Pasa un poquito lo mismo con el tema seguridad. Al principio no era parte de la agenda de gobierno y sin embargo la realidad se termina imponiendo”, señaló.

La dirigente empresarial identificó desafíos económicos importantes, como un bajo ritmo de crecimiento, caída en la inversión y desempleo superior al 8% durante más de dos años. También abordó la tramitación del royalty minero y otras medidas tributarias que, según ella, retrasaron proyectos de inversión, aunque reconoció que algunos se desbloquearon tras la definición de estas políticas.

Finalmente, Jiménez subrayó que el desafío es encontrar un equilibrio entre las regulaciones necesarias y las condiciones que favorezcan el desarrollo económico y el bienestar de las personas. “Tenemos un país donde los índices de seguridad han empeorado, o dicho al revés, la inseguridad ha aumentado. Y por otro lado una economía que se mantiene a un ritmo muy lento de crecimiento, una inversión que ha caído por dos años, un desempleo que ha estado por sobre 8% por más de dos años. Entonces la verdad es que lo que uno ve es que más que catastrofismo es una realidad, que finalmente no es gratis tomar decisiones o hacer anuncios que pueden ser costosos para la actividad económica, costosos para la contratación en el mercado formal, y eso termina reflejándose en las cifras económicas”, cerró.