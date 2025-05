Marcel descarta “conflicto de interés” por romance con Tohá y reafirma prescindencia electoral

El ministro de Hacienda, Mario Marcel, abordó las reacciones generadas tras la revelación de su relación sentimental con Carolina Tohá (PPD), candidata presidencial del Socialismo Democrático. Marcel aseguró que no existe ningún conflicto de interés derivado de esta situación.

“Desde hace un tiempo somos pareja con Mario Marcel. Hemos buscado mantener esto en un plano privado”, declaró Tohá al diario La Tercera, lo que provocó tanto críticas como llamados al respeto de su vida personal.

Consultado este lunes, a su llegada a La Moneda, Marcel afirmó: “Nunca he sentido que exista un conflicto de interés. Por ejemplo, si lo ligamos a la asignación de recursos, todos sabemos que la seguridad pública es la prioridad número uno, y ese compromiso lo estableció el Presidente con un aumento presupuestario de 1.500 millones de dólares”.

“Yo me preguntaría cuál sería el contrafactual, o sea, qué es lo que habría tenido que hacer restarle recursos a seguridad ciudadana por una relación sentimental, imagínense lo que eso le diría al país. Entonces yo creo que el país no tiene, los chilenos y chilenas no tienen duda respecto de cuáles son las prioridades en los recursos públicos, las prioridades en las políticas públicas, y eso es a lo que yo he estado contribuyendo desde mi cargo”, sostuvo.

Respecto a su prescindencia electoral, Marcel reiteró: “No he participado en ninguna actividad de campaña ni emitido declaraciones en favor de ninguna candidata”.

“El Presidente ha sido claro respecto de la prescindencia de los ministros en la campaña electoral. Yo no he participado en ninguna actividad de campaña, no he emitido ninguna declaración en favor de ninguna candidata”, cerró.