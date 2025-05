Confirmaron lo que era un secreto a voces: Carolina Tohá y Mario Marcel mantienen una relación

La candidata presidencial del Socialismo Democrático, Carolina Tohá, confirmó lo que era un secreto a voces dentro del mundo político: su relación de pareja con el ministro de Hacienda, Mario Marcel.

Tal como lo informaba El Mostrador por allá en enero del 2023, Marcel y Tohá eran el tándem que movía los hilos en La Moneda. Pero además, se detalló que Marcel fue el que intervino para que Tohá llegara a reemplazar a Izkia Siches. “Cuentan que hasta última hora ella estaba convencida de que reemplazaría a Giorgio Jackson. Pero actuó la mano de Marcel. Aseguran que necesitaba un complemento a cargo del equipo político. Y ella, a sus ojos, era la ideal“, decían.

Pero hasta ayer, no lo habían oficializado. Y cada vez que se lo preguntaban, se limitaban a desmentir. Eso hasta la entrevista de la ahora candidata presidencial con el diario La Tercera, confirmando lo que ya se conocía en los círculos de poder. “Desde hace un tiempo somos pareja con Mario Marcel. Hemos buscado mantener esto en un plano privado”, dijo.

Tohá destacó que han intentado mantener su vínculo en el ámbito privado, subrayando: “Es algo muy importante para mí, muy valioso, y que he buscado cuidar mucho”.

La relación, que comenzó durante su primer año como ministra, surgió gradualmente tras años de amistad y colaboración profesional. “Él fue mi primer jefe en el 90. Ahora tenemos esta relación que espero podamos seguir cuidando y solidificando”, comentó la exministra.

Respecto a posibles cuestionamientos por su candidatura y la posición de Marcel en el Gobierno, Tohá aseguró que no existe incompatibilidad legal: “La billetera fiscal no tiene ninguna interferencia en las campañas. Mario tiene credenciales reconocidas por su seriedad. Nuestra relación no cambiará en lo más mínimo sus decisiones como ministro”.

También reveló que ambos informaron al Presidente Gabriel Boric sobre su vínculo, destacando que “no era algo escondido” y que esperan seguir manejándolo de manera reservada. Tohá cerró enfatizando la importancia de mantener los límites entre lo privado y lo público: “Por experiencia sé que es bueno cuidar los espacios más privados, mantener esas fronteras”.