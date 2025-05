Comisión para la Paz desata el primer fuego cruzado presidencial por La Araucanía

La entrega del informe final de la Comisión para la Paz y el Entendimiento al Presidente Gabriel Boric no solo reabrió el debate sobre cómo abordar el conflicto en la denominada Macrozona Sur, sino que encendió un cruce de declaraciones entre las principales candidatas presidenciales: Carolina Tohá (PPD, PS, PL y PR), Evelyn Matthei (Chile Vamos) y Jeannette Jara (PC, AH), en un anticipo de uno de los tonos que marcarán la carrera hacia La Moneda.

En paralelo, Matthei, que fue emplazada tanto por Tohá como por Jara, tuvo que salir a moderar sus críticas a las propuestas generadas por la comisión. Había dicho que “es absolutamente imposible que haya ningún tipo de entendimiento si no hay un reconocimiento explícito de que ha habido terrorismo” y afirmó que “la entrega de tierras no necesariamente trae la paz”.

Pero luego de finalizar su exposición en el ciclo Diálogos Presidenciales, organizado por la Fundación Infocap, la abanderada de Chile Vamos volvió a abordar las definiciones de la comisión que integró y lideró Alfredo Moreno, exministro de los dos gobiernos de Sebastián Piñera y para quien “esto sí se puede resolver”.

Cabe mencionar que el informe tuvo como antesala el rechazo que, en principio, anunciaron dirigentes de derecha, principalmente la UDI, y que motivaron la inasistencia de los presidentes de partidos del sector al acto de este martes en La Moneda.

Desde el oficialismo, Tohá valoró la presentación del informe como un paso en la dirección correcta y aprovechó de emplazar a los demás candidatos a actuar con responsabilidad política: “Los chilenos quieren acuerdos, paz, una política que no esté en las trincheras. Y este acuerdo es precisamente un esfuerzo de ir en esa dirección. Las propuestas creo que dan cuenta de un esfuerzo transversal por dar con un camino que sea un camino serio, de largo plazo, viable, para enfrentar un conflicto complejo”.

La exministra del Interior fue más allá y apuntó directamente a Matthei, asegurando que valoraba su aparente cambio de tono. Dijo que le parece “bien que en las últimas declaraciones, Evelyn Matthei haya retrocedido respecto a lo que dijo días atrás, que fue prácticamente de quitarle el piso a este acuerdo, porque ese planteamiento que tuvo era más o menos la misma línea que lo que dijo el señor Llaitul”.

Esto último, en alusión a la columna del líder de la CAM, Héctor Llaitul, quien escribió desde la cárcel una columna publicada por Radio Biobío en la que sostuvo que “esta nueva Comisión constituye una verdadera farsa, un nuevo tongo”.

Desde el Partido Comunista, la también candidata presidencial Jeannette Jara cuestionó con dureza a los presidenciables de la derecha y no solo a Matthei. “Se ha hecho un esfuerzo bastante transversal. Lamento que (José Antonio) Kast, (Johannes) Kaiser y (Evelyn) Matthei, sin propuestas y sin haber conocido todavía el contenido del acuerdo, ayer hayan salido a oponerse a él ¿Cuál es la alternativa? ¿Que aquí siga primando el desencuentro? ¿Siga primando la violencia? ¿Sigue primando un país dividido? No creo”, declaró.

La exministra del Trabajo, además, denunció que la oposición busca “hacer un punto político” a costa de un esfuerzo serio y transversal: “Me llama mucho la atención que, por hacer un punto político, por generar una rencilla, que por pensar que con eso pueden convencer a más votantes echen por la borda un trabajo tan largo, tan serio y que ha costado tanto”, finalizó.

Por su parte, Evelyn Matthei, luego manifestó que “en primer lugar hay que leer el documento, recién lo hemos conocido en la mañana, yo he estado aquí (en el mencionado ciclo de diálogos), por lo tanto, no he podido leerlo bien. Lo lógico, lo responsable, es leerlo completo”.

Ante las divergencias dentro de Chile Vamos, Matthei descartó una eventual fractura interna, asegurando que las diferencias son legítimas y no se deben a cálculos electorales, como sugirió el propio Alfredo Moreno.

Los partidos de derecha mostraron posiciones divididas. Mientras el presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, expresó reservas ante las recomendaciones del informe, el Partido Republicano emitió un duro comunicado rechazando frontalmente sus conclusiones.