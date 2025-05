Nuevo bochorno de Hacienda: Marcel tropieza con cifras en presentación en el Congreso

La escena parece repetirse. A solo días de que la directora de Presupuestos, Javiera Martínez, enfrentara cuestionamientos por errores en los documentos del Informe de Finanzas Públicas, este miércoles fue el turno del propio ministro de Hacienda, Mario Marcel. Durante la sesión de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, donde se discutía el proyecto de ley que reajusta el ingreso mínimo mensual y otras asignaciones sociales, una nueva “metida de cola del diablo” entre cifras volvió a encender las alertas.

El encargado de encender la mecha fue el diputado Felipe Donoso (UDI), quien detectó diferencias entre el informe financiero entregado a los parlamentarios y la presentación proyectada que exponía el jefe de la billetera fiscal. “No sé qué diablo metió la cola aquí, ministro, pero por favor aclaremos si es que nos cuesta el subsidio familiar, $15.980 millones o $17.777 (millones). La asignación familiar, $3.937 (millones) o $4.379 (millones). La asignación por muerte cuesta $1.268 (millones) o 1.411 (millones)”, dijo el parlamentario.

El diputado Donoso hizo alusión al mismo tipo de error que días antes empañaron la presentación de Javiera Martínez —”probablemente la mejor directora de Presupuestos que hemos tenido”, según Marcel, quien incluso se incluyó en la comparación—. En dicha ocasión , el ministro Marcel pidió disculpas y dijo que “a veces el diablo mete la cola”. En esta ocasión, titular de Hacienda estuvo acompañado del ministro del Trabajo y Previsión Social, Giorgio Boccardo.

Aunque Marcel intentó poner paños fríos —”el informe financiero contiene las cifras oficiales”, afirmó—, el ambiente ya estaba enrarecido. Lo que pudo haber sido una corrección técnica más, se transformó rápidamente en un nuevo cuestionamiento a la fiabilidad de la información que emana desde la cartera que maneja las cuentas del Estado.

El diputado Donoso fue enfático: “Cuando los errores en cifras son repetidos, pierde la credibilidad del ministerio. Y eso no es un riesgo para el ministro, no es un riesgo para el presidente, es un riesgo para el país”. Su colega Frank Sauerbaum (RN) fue más allá, sugiriendo derechamente que se revise quién está a cargo de las presentaciones: “Ojalá que el que hace las PPT no esté en la próxima exposición que se haga aquí porque nos produce confusión y produce desconfianza en los números que se presentan”, fustigó.

La frase “el diablo mete la cola” —usada por Marcel la semana pasada para referirse a los errores de la Dipres— ahora se le volvió en contra. Esta vez prefirió no repetirla.

Cabe mencionar que los ministros Marcel y Boccardo presentaron ante la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados el proyecto de ley que reajusta el monto del ingreso mínimo mensual, la asignación familiar y maternal, el subsidio único familiar, y modifica otras leyes (Boletín N° 17508-05), iniciativa que ingresó con suma urgencia.