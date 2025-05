Diputada Ossandón (RN) asegura que Johannes Kaiser se “estancó” y se “le acabó la sorpresa”

La diputada Ximena Ossandón (RN) manifestó su opinión sobre el actual panorama político de Johannes Kaiser, quien enfrenta dificultades como candidato presidencial.

En conversación con Al Pan Pan con Mirna Schindler. la parlamentaria señaló: “Claramente Kaiser está estancado, ha bajado, se acabó la sorpresa. Puede ser que tenga un futuro esplendor el día de mañana, pero pareciera que en estas elecciones no”.

Ossandón subrayó que Kaiser dio su palabra de no retirarse, pero insistió en que la responsabilidad recae en el grupo que le solicitó ese compromiso. “Ese mismo grupo de personas debe, dado la realidad política que está viviendo en este minuto, pedirle que reconsidere o que ellos han reconsiderado y que le quitan esta responsabilidad”. Según la diputada, la permanencia de Kaiser en la contienda podría generar divisiones que pongan en riesgo las posibilidades del sector: “Si vamos tan divididos, corremos el riesgo de perder en segunda vuelta, y eso sería gravísimo”.

Además, hizo un llamado a los sectores Social Cristiano a no ser subestimados. “Cuando tienes un Social Cristiano, donde la candidata es la señora del alcalde de Concepción, una de las ciudades más importantes, no es un grupo menor. Es un grupo que puede tomar fuerza, y eso también termina haciendo un daño”.

Caso ProCultura

Sobre el caso ProCultura, Ossandón se refirió a las filtraciones que apuntan al uso de fondos de la fundación para financiar campañas políticas, incluyendo la del Presidente Gabriel Boric. Según una de las escuchas telefónicas, Alberto Larraín, director de ProCultura, habría dicho: “Gasté esta plata en la campaña de Boric y no les voy a pagar ni ahora ni nunca”.

Pese a estas declaraciones, Ossandón destacó la necesidad de separar al Mandatario de los hechos. “Quiero separar la figura del Presidente Boric del caso ProCultura, porque cuando está en campaña, está en otra. Pero siempre hay personas encargadas de recolectar plata, y ahí hay que apuntar”. Aunque confía en la palabra de Boric, agregó: “No quiere decir que no haya entrado plata irregular a su campaña, y eso hay que aclararlo”.

También se refirió al impacto político de las filtraciones. “Que el Presidente responda rápidamente al tema ProCultura le quita presión al problema, pero hubo un silencio que complicó el tema. Y cuando la ministra vocera, Aisén Etcheverry, se centra en las filtraciones, concuerdo con ella, pero la pregunta final es: ¿eso es lo que la gente se está preguntando en su cabeza?”.

Sobre la posibilidad de intervenir el teléfono del Presidente, Ossandón fue categórica: “Si tú hoy día no eres capaz de asegurarme que no puedes filtrar nada, incluso podríamos estar poniendo en riesgo la seguridad del Estado. Se está filtrando muchas cosas que no se deberían filtrar”.

Por último, la diputada enfatizó la necesidad de aclarar si existió financiamiento irregular desde ProCultura. “Hay que saber si efectivamente eso existió y quiénes serían los responsables. A los presidentes de la República también hay que tener un trato especial a la hora de definir si se escucha o no su teléfono, pero esto no exime la necesidad de esclarecer los hechos”.