La gobernabilidad en juego: Senado vuelve a postergar reforma al sistema político

En línea con lo acordado en la reunión de comités de este lunes 12 de mayo, la Sala del Senado decidió nuevamente postergar la votación del proyecto de reforma constitucional que busca modificar el sistema político electoral chileno. Esto, después que la semana pasada el senador del Partido Demócratas, Matías Walker, solicitara una segunda discusión conforme al reglamento de la Corporación.

La iniciativa estaba agendada como el primer punto de la tabla para el miércoles 14 de mayo, junto con el proyecto que establece multas para los electores que no sufraguen en elecciones y plebiscitos.

“Tenemos que honrar los compromisos, en el sentido de que en la reunión de comités, cuando fijamos las tablas, concordamos en que, independientemente de colocar estos proyectos (…), los dejemos postergados hasta conocer los resultados de la conversación que ha comprometido el ministro del Interior, que debiera ocurrir en la semana regional”, dijo la senadora Yasna Provoste (DC).

Lo cierto es que, si bien el proyecto que busca combatir la fragmentación en el Congreso cuenta con el apoyo transversal de senadores de RN, UDI, Evópoli, PS y PPD, también genera resistencia en las bancadas del PC, FA, DC y Demócratas, quienes han recurrido a maniobras dilatorias para seguir aplazando su votación.

Dicha estrategia ha sido criticada por los parlamentarios que suscribieron al acuerdo inicial, quienes han advertido sobre los riesgos de no aprobar una reforma que busca otorgar garantías de gobernabilidad a los próximos gobiernos.

Presidentes de Constitución comprometen avance del proyecto

Frente a este escenario, los presidentes de las comisiones de Constitución del Senado y la Cámara –Paulina Núñez (RN) y Jorge Alessandri (UDI), respectivamente– acordaron levantar una instancia de coordinación con el fin de agilizar la tramitación de la iniciativa.

De acuerdo con el nuevo itinerario, la reforma política debería ser votada en la Sala del Senado al regreso de la semana regional, es decir, la última semana de mayo. Y según las proyecciones del diputado Alessandri, el texto sería revisado en comisión a principios de junio, para luego ser votado en Sala de la Cámara a fines de julio.

Esto, con el fin de que sea despachado antes del 18 de agosto, fecha en que vence el plazo para inscribir pactos electorales.

Sin embargo, el camino no será fácil, sobre todo por las posiciones en contra en la Cámara. Por lo que el diputado de la UDI anunció que ya está en conversaciones con todos los partidos que han manifestado su rechazo.

“Vamos a tener que convencer, todos los votos que sean necesarios, porque esta es una reforma que le hace bien a la República, es una reforma que le hace bien a la democracia”, dijo.

Por su parte, la senadora de RN Paulina Núñez señaló que también han estado conversando con el Ejecutivo, “para que incluso en una eventual reunión con los presidentes de partido podamos ir acercando posiciones, con tal que desde el Senado se despache un proyecto que tenga apoyo en la Cámara”.

Núñez también destacó que “aún hay espacio para poder mejorar o acercar posiciones con aquellos que les parece una buena propuesta, pero que quieren aportar en algo”. No obstante, velarán por “resguardar el acuerdo”.

“Espero que aquellos que señalaron que el proyecto no iba a ser prioridad, lo conozcan, se convenzan de que hay que pensar en Chile. (…) Hay días para poder seguir con las conversaciones, pero de vuelta en nuestra semana regional vamos a votar este proyecto. Yo no tengo ninguna duda de que en el Senado los votos están”, afirmó.

El rol de Elizalde

Durante la tramitación del proyecto en la Comisión de Constitución del Senado, los parlamentarios fueron críticos por la falta de conducción del Ejecutivo, representado por el ministro del Interior, Álvaro Elizalde. Instancia en la que fueron rechazadas la mayoría de las indicaciones del Gobierno, incluyendo las llamadas órdenes de partido.

En ese contexto, Elizalde anunció un “proyecto complementario que comprende una modificación de los requisitos para constituir partidos y que elimina lo que consideramos son ciertos incentivos perversos, que es que partidos que se constituyen reciben financiamiento legal sin tener representación parlamentaria”.

Según ha trascendido, el Gobierno estaría trabajando en una iniciativa que no tendría efecto directo en las elecciones de este año. Se trataría de un paquete de ajustes del que todavía no se conocen detalles, sobre el cual el ministro adelantó que sería al menos un proyecto de ley, no una reforma a la Constitución, como la propuesta de los senadores que está en trámite.