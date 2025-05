Desbordes acusa a Hassler: “Entregó cifras falsas” y que por eso no hay dinero para seguridad

El alcalde de Santiago, Mario Desbordes (RN), también vocero de la candidata presidencial Evelyn Matthei, acusó a la exalcaldesa Irací Hassler (PC) de haber proporcionado cifras inexactas sobre el déficit de educación al Concejo Municipal, lo que, según él, afecta directamente los recursos disponibles para enfrentar los problemas de seguridad en la comuna.

“Podría haber hecho mucho más, pero la exalcaldesa Hassler dejó un presupuesto para este 2025 que no es verdad, porque ella puso que había que transferir $11 mil millones a Educación, pero la cifra real son $26 mil millones”, señaló Desbordes en conversación con La Metro Radio.

El alcalde explicó que el presupuesto presentado por Hassler al Concejo Municipal mencionaba un traspaso de $11 mil millones, pero al revisar los datos, se detectó que el déficit real ascendía a $26 mil millones. “Lamentablemente la exalcaldesa falsea la información o engaña finalmente al concejo de alguna manera porque ya sabía que era más el déficit”, indicó. Además, afirmó que el déficit del año anterior ya alcanzaba los $20.500 millones, considerando $18 mil millones de gastos en educación y $2.500 millones en cotizaciones impagas.

La situación, según Desbordes, ha limitado severamente la capacidad de la comuna para contratar personal de seguridad. “Esos quince mil [millones] que me permitían contratar mil guardias, no los tengo, no tengo esa plata, entonces tengo que ajustar”, señaló, dejando en evidencia el impacto directo de esta supuesta mala gestión en las estrategias de seguridad, especialmente en zonas críticas como el barrio Meiggs.

El alcalde confirmó que no se trata solo de una “administración desleal”, sino de algo más grave, motivo por el cual se presentó una querella criminal. “Cuando usted le baja los ingresos en siete mil, seis mil millones de pesos, pero al mismo tiempo contrata más de mil personas adicionales, con eso sube los costos anuales en quince mil millones, eso ya no es sólo mala administración, aquí hay otras cosas de poder”, agregó.

Por otro lado, Hassler había acusado a Desbordes de retrocesos en el barrio Meiggs, emplazándolo a que “empiece su gestión”.