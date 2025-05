Senadora Gatica (RN): “El Frente Amplio es La Cámpora de Boric (…) en cuatro años han hecho caja”

La senadora María José Gatica (RN), en medio del caso Procultura y la remoción del fiscal Patricio Cooper, comparó al Frente Amplio con La Cámpora argentina, la maquinaria política de estudiantes peronistas que apoyó a los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández, cuya estructura estaba presente en todas las provincias y universitarios del vecino país, y a la que se acusó de irregularidades en su financiamiento y de desplazar a funcionarios de carrera del Estado en cargos públicos.

“El Frente Amplio es La Cámpora de Gabriel Boric, no nos olvidemos cómo llegaron al poder y la máquina que armaron para financiarse. Lo que más me preocupa es lo que están preparando para cuando pierdan la elección (presidencial), no tendrán ningún pudor en salir a la calle a boicotear al futuro gobierno, se están preparando para eso y en estos cuatro años han hecho caja”, señaló la senadora María José Gatica.

Sus palabras se producen, coincidentemente, cuando se cumplen 10 años de que estallara el Caso Martelli, donde una red de la denominada la G-90 del PPD, que lideraba un grupo de dirigentes cercana a Rodrigo Peñailillo, fue también comparada con La Cámpora.

En mayo de 2015 se dieron a conocer las boletas que vinculan al ministro del Interior, Rodrigo Peñailillo, con Giorgio Martelli, el recaudador para las campañas de Michelle Bachelet que emitió facturas para SQM.

En la investigación se revelaron cuatro boletas entregadas por Peñailillo un año antes de que fuera jefe de campaña de la Presidenta Bachelet, a la empresa Asesorías y Negocios SpA, de Giorgio Martelli, quien fue recaudador de la campaña de la exmandataria en el año 2005, y que fue parte de un equipo de recaudación de recursos durante la campaña de 2013, mismo año en que su empresa habría prestado servicios a SQM.