Licencias médicas sacuden al Gobierno: renuncia funcionario de la Subtel amigo del Presidente Boric

El ministro Álvaro Elizalde confirmó la renuncia de Raúl Domínguez, cercano al Presidente Gabriel Boric y alto cargo en la Subsecretaría de Telecomunicaciones, tras la controversia de más de 25 mil funcionarios públicos que salieron del país estando con licencia médica, según un informe de la Contraloría General de la República.

Domínguez, ingeniero civil eléctrico y compañero de colegio del Mandatario en Punta Arenas, estaba siendo investigado desde julio de 2023, según consignó el sitio El Líbero. Ejercía como jefe de la División de Política Regulatoria y Estudios de la Subsecretaría de Telecomunicaciones (Subtel).

Percibía $7,3 millones brutos mensuales y había experimentado un alza en su asignación de función crítica, que ascendió de $982.293 en diciembre de 2024 a $1.023.903 este año.

Su situación escaló tras constatarse que hizo uso “irregular” de una licencia médica con la finalidad de extender su estadía en Europa, luego de asistir a una comisión de servicio en el extranjero. Allá había participado en el Mobile World Congress en China entre el 26 de junio y el 5 de julio de 2023, invitado por la GSM Association. Sin embargo, no llegó a Chile en la fecha estipulada, ya que extendió su permanencia en Europa utilizando una licencia médica emitida en Chile para los días 6, 7 y 8 de julio, sumando luego feriado legal entre el 10 y el 14 del mismo mes.

El ministro Elizalde declaró: “Me comuniqué con el ministro de Transportes, quien me informó que hay un sumario interno en curso, instruido antes de esta información, y que la persona en cuestión presentó su renuncia”.

Acorde al Consolidado de Información Circularizada (CIC) del ente fiscalizador en la Subtel hay cinco casos que están siendo investigados.

En el año 2015, en entrevista con la Revista Sábado, Domínguez compartió una de las vivencias con Boric: “En Punta Arenas no había ningún rayado, nos parecía que nadie se cuestionaba nada. Ahí nos llevaron detenidos y nos pasamos los tremendos rollos. Como habíamos leído mucho de la dictadura, pensamos cualquier cosa. Tontamente nos pusimos a hablar en inglés para que no nos entendieran lo que decíamos. Gabriel sabía que sus papás no lo iban a tomar bien, así que llamamos a los míos. El carabinero no podía creer que nosotros, niñitos del British, saliéramos a rayar paredes”.

Barraza, otro que viajó

La polémica también involucra a Marcos Barraza (PC), exministro de Desarrollo Social y Familia en el gobierno de Michelle Bachelet, quien figura entre los 25 mil funcionarios señalados.

Según los antecedentes, Barraza solicitó días administrativos y presentó licencia médica coincidiendo con feriados en octubre de 2023, mientras trabajaba como jefe de gabinete de la exalcaldesa Irací Hassler en Santiago.

Sin embargo, a través de sus redes sociales, Barraza explicó su situación y dijo que estaba todo en orden: “Viajé a un Congreso del Partido del Trabajo en México, el día 4 de octubre de 2023, con los respectivos permisos legales extendidos por la Municipalidad de Santiago. En mi regreso a Santiago, el lunes 9 de octubre, lo hice enfermo. Ya en Chile, fui al médico el 10 de octubre y se me extendió licencia médica por el lunes 9 y martes 10 de octubre”.

“No hay un abuso, sino una situación real de enfermedad. Rechazo todo intento de desprestigio, que busca vincularme a la situación irregular de licencias médicas que observó la CGR”, cerró.

