Carolina Tohá y proyecto de ley de aborto: “Nosotros somos muy partidarios de que se dé este debate”

En un evento que estuvo enfocado a desarrollar propuestas orientadas a resolver los desafíos que enfrenta la ciudadanía, y que se realizó en el Edificio del Sindicato de BancoEstado en Santiago, la abanderada del Socialismo Democrático Carolina Tohá abordó múltiples temas, primero en un discurso y luego en un punto de prensa. “Tenemos un preprograma inscrito en el SERVEL, pero este es un camino que hay que transitar y tiene muchas etapas”, señaló en la ocasión.

Aborto

En un punto de prensa posterior, Tohá también señaló su postura sobre el aborto. “Nosotros somos muy partidarios de que se dé este debate y de hecho lo planteamos como parte de nuestra propuesta de gobierno también. Es bien importante decir que esto que se ha planteado no es un aborto libre, no es que se aborte en cualquier situación, en cualquier momento. Es una interrupción voluntaria del embarazo con plazos y precisamente el plazo va a ser un tema importante de la discusión”, dijo.

“Lo hay en todas partes, pero creo que en Chile tenemos que mirar, hay mucha experiencia internacional y tenemos que situarnos en esos rangos, ver dónde se va a ir situando la mayoría de los países que ha avanzado y que tiene ya una experiencia acumulada en esta materia”.

Y, en referencia a que era una promesa de campaña, concluyó que “lo importante es el principio que está detrás. Habiendo un compromiso, creo que lo oportuno es que se cumpla el compromiso dentro del mandato, por supuesto”.

Licencias médicas

Otro de los temas contigentes fue el de la polémica de las licencias médicas falsas. “En los últimos años se ha ido haciendo cada vez más evidente que la honestidad, la rectitud, el cumplimiento del deber son valores que no pagan, valores que no pagan. La trampita y el atajo ganan terreno y con ello la desconfianza y la rabia, porque incluso a los tramposos no les gusta que los pasen por la derma, no les gusta ver que el pituto sirve más que el mérito, que el competidor sea más exitoso porque va de los impuestos, que el compañero de trabajo esté de vacaciones con licencia mientras uno tiene que sacar adelante la pega, que el vecino que tiene un buen pasar agarre de beneficios sociales porque falsea los datos, mientras el que sí los necesita queda afuera, que la ONG que trabaja duro, con compromiso, con dedicación, ve a otras que son ocupadas como bicicleta financiera o para esquilmar al Estado. Es demasiado injusto y es transversal”.

En ese sentido, dijo que “lo que hemos conocido en este día sobre las licencias médicas de funcionarios públicos en el gobierno central y los municipios es descorazonante y para los ciudadanos irritante“.

“La gente que ve estas noticias en su casa arde de rabia y con razón. Todos pagamos el sueldo de los funcionarios y tenemos derecho a esperar un mínimo de licencia, un mínimo. No es mucho pedir ir al trabajo. Todo el mundo tiene derecho a enfermarse sin que eso se traduzca en un castigo. Es un logro social. Peleamos por eso y lo vamos a defender siempre. Ese derecho es sagrado, pero nadie tiene derecho a fingir una enfermedad, aunque esté desmotivado y aunque esté cansado“.

Aún así, reconoció que “en muchos servicios hay contextos que afectan la salud mental de las personas y eso también debe ser atendido con acciones que mejoren el clima, mejoren el trato, pero seamos claros que nadie se confunda. Las licencias falsas no son licencias del salud mental, son licencias falsas y deben ser tratadas como tales. Las licencias en el sector público son más del doble que en el sector privado, más del doble. Es una vergüenza, es inmoral”.

Bienestar compartido

Ente otros, manifestó que Chile “requiere ciertamente de crecimiento, pero requiere de mucho más. Requiere de un Estado que funcione bien, requiere de empleo decente, requiere de inclusión de las mujeres, requiere de mecanismos más ágiles para tramitar y procesar los proyectos de inversión”.

Esto “va acompañado del bienestar compartido y la seguridad. Y quisimos hablar de bienestar compartido porque creemos que es bien importante empezar a distinguir que el bienestar no se obtiene de cualquier manera”.

Insistió en que “en una sociedad, sociedades modernas como las que tenemos hoy, el bienestar que se consigue cada uno por su cuenta nunca es suficiente. El único bienestar real es el que se logra de manera compartida“.

La importancia del Estado y “permisología”

También dijo que “necesitamos un mejor Estado“, “un Estado que responda con agilidad y con eficacia”.

“Es fundamental para demasiadas cosas que nos importan. Para el crecimiento, para la calidad de la democracia, para recuperar la confianza en nosotros mismos y para combatir el populismo antiestado que está llevando adelante la derecha. Sin un Estado a la altura no es posible construir un Chile desarrollado“, aseguró.

“Aunque la derecha busque siempre argumentar que el Estado es el estorbo, es el problema, que mientras menos Estado tengamos mejor, que los privados hacen siempre las cosas mejor que el sector público, la verdad no es esa, la verdad es otra. Solo hay un buen sector privado ahí donde hay un Estado que funciona bien. Eso es lo que muestra la experiencia en todas partes. Un Estado que hace cumplir la ley, que combate los abusos, que protege a los débiles, que recauda y administra bien los recursos para que el país tenga buena educación, salud de calidad, carreteras, embalses, etcétera”.

También admitió que “se habla mucho de la tramitología que dificulta el desarrollo de las inversiones y es verdad, la maraña de permisos, revisiones, informes y demás se llega a la exasperación y a veces incluso llega al ridículo”.

“Pero esa maraña que afecta a las empresas que quieren invertir, no solo las afecta a ellas, afecta a los ciudadanos de a pie, afecta a los vecinos de Viña del Mar con los que estuve el otro día, que tienen un comité de vivienda ahí en la zona del incendio, que están dando a estas alturas una lucha sin cuartel, una lucha contra el Estado que los debiera proteger para lograr sacar adelante el loteo del terreno donde van a construir sus casas. Ya tienen el subsidio, ya tienen el proyecto, pero el loteo más difícil que todo lo anterior y no logran avanzar en vista de esa demora”.

Para solucionar esto, “una de las cosas que vamos a hacer en el primer mes de mandato es pedir una delegación extraordinaria de facultades al Congreso para en el plazo de un año hacer los ajustes necesarios para agilizar, simplificar, ordenar los procedimientos administrativos y hacerlos alineados con este objetivo de un Estado ágil”.

Seguridad

En el ámbito de la seguridad, Tohá subrayó la necesidad de la prevención.

“Los niños y las niñas, y especialmente los adolescentes, van a ser protegidos y acompañados, y nos encargaremos que tengan un acceso garantizado a actividades para el tiempo libre en que los padres no están en sus casas y no los pueden cuidar”, aseguró.

“Que el tiempo libre no sea un momento de soledad, de abandono, de riesgo, que sea un tiempo nutritivo para desarrollar amistades sanas, practicar deporte, acceder a la cultura y la creación. El deporte y la cultura son nuestras principales y mejores armas para enfrentar muchos problemas que preocupan al país”.

Advirtió sobre “el reclutamiento de los jóvenes por la delincuencia y el narco, el consumo de drogas, la dificultad de las mujeres para compatibilizar trabajo y crianza, precisamente porque sus hijos no tienen con quién dejarlos, los bajos niveles de natalidad, porque esa dificultad lleva al final a que es muy difícil tener hijos y muchas personas por esa razón no los tienen”.

“Demasiados niños y jóvenes están creciendo muy solos, sus padres llegan tarde, casi no tienen hermanos, son acompañados casi exclusivamente por el celular, o por juegos online ultra violentos, o por reguetones con letras que festinan con el uso de las armas, o por grupos narcos que coquetean con ellos y los tratan de seducir”.

Añadió que en un país donde hay cada vez menos niños y niñas, en el único lugar donde siguen representando una porción relevante es en los campamentos.

“Ahí son el 25 por ciento de la población, mientras en Chile son menos del 17. En Chile nacen 130.000 niños al año y se revisan casi 400.000 medidas de protección por niños abusados, maltratados o abandonados. Tenemos un problema, tenemos un verdadero problema aquí. Abordar este problema va a ser una prioridad, creo que es la principal causa social que tiene que tomar Chile, la principal”, dijo.