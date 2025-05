Fiscalía de Calama pide 18 años de cárcel para excadetes de Cobreloa por violación

La Fiscalía de Calama presentó acusación por el delito de violación en contra de nueve ex cadetes del Club de fútbol Cobreloa y solicitó para ellos penas individuales de 18 años de cárcel.

La acción fue ingresada durante la tarde de este viernes por el fiscal jefe de Calama, Eduardo Peña Martínez. El documento señala que “la víctima se encontraba bajo los efectos del alcohol y las drogas, y fuertemente atemorizada por la actitud intimidante de sus agresores, no pudiendo oponer resistencia ni pedir ayuda a terceros”.

La presentación de la acusación coincide con las apelaciones presentadas por las defensas de seis de los imputados en contra de la resolución del miércoles 28 de mayo, que los mantuvo en prisión preventiva.

Los hechos

Según la denuncia que ingresó la denunciante ante Carabineros, todo habría ocurrido en medio de una fiesta a la que asistió en compañía de una amiga, en la casa de cadetes de Cobreloa.

“Ayer 16 de septiembre 2021 salí en la noche con una amiga a un domicilio de un amigo, Óscar, donde compartían 20 personas aproximadamente, en la fiesta consumí alcohol, marihuana y cocaína. Entre las 2-6 am del 17 de septiembre 2021 estaba iniciando una relación de caricias íntimas con una persona con quien tenía consentimiento inicial para empezar relaciones sexuales, pero él dejó entrar a dos amigos más para hacer lo mismo conmigo, yo no quise hacerlo, quería salir y ellos no me dejaron”.

Asimismo, denunció que “la tomaron con fuerza de los brazos, el cuello y la cintura, me golpearon la cara, me golpearon con un cinturón, me pusieron el cinturón en el cuello”, tras lo cual la violaron”.

De acuerdo con lo investigado, al final fueron ocho los excadetes que participaron directamente del delito, mientras que un noveno grabó los hechos con su celular.

En su solicitud de penas, el Ministerio Público advierte que a los acusados los afectan las agravantes de cometer el delito con alevosía u obrar sobre seguro, ser dos o más los autores del delito y emplear medios o hacer que concurran circunstancias que añadan ignominia a los efectos propio del hecho.

Tras la presentación de la acusación, la Fiscalía de Calama quedó a la espera de la respectiva audiencia de preparación del juicio oral, que debe ser fijada por el Juzgado de Garantía, para que posteriormente se realice el juicio ante el tribunal oral en lo penal de Calama.