Los marcalibros contra el aborto que entregó en la Cuenta Pública el diputado Eduardo Durán

Pocos minutos antes de que empezara la Cuenta Pública 2025 el diputado Eduardo Durán (RN) entregó a los asistentes marcalibros con mensajes en contra del aborto.

“Cada vida importa. Cada niño que no nace es una historia que no se va a contar. Mientras miles esperan atención en hospitales, el Gobierno elige promover el aborto”, se lee en los primeros párrafos del marcalibros. A lo que continúa: “Chile necesita esperanza, no más muerte. Defendamos la vida. #NoAlAborto”.

En otro, se lee: “Aborta es derramar sangre inocente”, con la imagen de fondo de un bebé en gestación.

La acción de Duran se enmarca en el ingreso del Gobierno al Congreso del proyecto de ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo con plazos, y que buscaría instaurar la opción de terminar con el embarazo hasta la semana 14 de gestación.