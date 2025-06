Comando de Matthei “torea” a Winter: “No respondemos a candidatos que no marcan más de un dígito”

Esta tarde la candidata presidencial de Chile Vamos, Evelyn Matthei, inscribió ante el Servicio Electoral (Servel) su precandidatura presidencial, instancia en la que presentó su programa de gobierno bajo el título “Orden, progreso y esperanza para Chile“.

Acompañada de los presidentes de partido de la coalición ―UDI, RN y Evópoli―, adherentes, congresistas y su jefe de campaña, Diego Paulsen, Matthei subrayó la importancia del trámite: “Hemos inscrito recién la precandidatura y eso es muy importante, porque permite hacer transparente todos los gastos que se empiecen a hacer desde ahora”.

“En este momento en que hay tanta falta de confianza en Chile, donde han habido tantos problemas de financiamiento oscuro, queremos hacer las cosas bien desde un principio. Y señalarle a los chilenos que lo que gastemos lo van a poder conocer de manera transparente”.

Respecto a su programa de campaña, afirmó que los tres conceptos son la base del documento. “Orden en toda materia: en delincuencia, crimen organizado, pero también malgasto en el Gobierno, con dineros públicos (…); en materia de progreso, estamos convencidos de que Chile es un país maravilloso que está estancado hace diez años, pero estamos seguros de que Chile está cerca de un salto y que podemos crecer al 4%“.

“Pero eso significa que el Estado se tiene que ordenar, tiene que hacerles las cosas fáciles al sector privado y a todo quien quiera invertir; y esperanza, porque eso es lo que necesitan los chilenos”, resumió la candidata frente a la sede del Servel en calle Esmeralda.

En tanto su vocero de campaña Diego Paulsen reafirmó que la acción responde en parte al compromiso de transparencia en el uso de recursos: “Esta campaña va a contar con la transparencia absoluta de cada peso que se gaste para que los chilenos sepan desde el primer minuto lo que hace esta campaña”.

“Este es el inicio del recorrido por Chile, donde vamos a escuchar a las regiones, y donde vamos a proponer a los chilenos las mejores propuestas para salir del estancamiento en el que estamos”, complementó.

Consultado sobre las críticas que se granjeó la candidatura de Matthei respecto a irregularidades en los plazos de su campaña (en particular desde el comando de Gonzalo Winter, donde la jefa de campaña Gael Yeomans acusó de que “estaría haciendo campaña en un plazo que no le corresponde“), Paulsen respondió taxativo: “No vamos a responder a la desesperación de candidatos que casi no marcan más de un dígito. Creo que lo que tenemos que responder es a la ciudadanía, y creo que con este acto respondemos con total transparencia”.

“El del miércoles es un acto privado, en el que vamos a esta reunidos nosotros, donde vamos a contar los lineamientos de nuestro programa que hemos presentado ante el Servel”, afirmó respecto al lanzamiento de campaña presidencial este miércoles a las 19:00 en el centro de eventos Altos San Francisco.