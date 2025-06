Lagos Weber responde a Jara por cuestionar resultados del Gobierno en seguridad: “Critica poco sana”

El senador Ricardo Lagos Weber (PPD) respondió a las declaraciones de la candidata presidencial Jeannete Jara (PC) sobre los resultados del Gobierno en materia de seguridad, afirmando que “uno puede decir nos falta, hay que tratar, pero no era, no es una crítica sana, a mi juicio. Hay que tener cuidado”.

En conversación con Al Pan Pan con Mirna Schindler, el parlamentario destacó la gestión de Carolina Tohá, candidata presidencial del Socialismo Democrático en esta área, señalando que “si alguien instaló el tema de seguridad fue Carolina Tohá (…) y a pesar de los indultos y todo, se lo echó al hombro”.

Reiteró que aunque se han logrado avances, es fundamental comunicar mejor y perseverar: “Se han hecho cosas, pero hay que hacer más cosas, hay que comunicar las cosas (…) no puede decir que no se ha hecho, o dar a entender de que en el fondo no se ha hecho”.

En cuanto a las primarias, Lagos Weber subrayó la necesidad de preservar la unidad del oficialismo: “Las primarias hay que cuidarlas, porque al día siguiente de la primaria hay que trabajar juntos detrás del que gane o de la que gane”.

También cuestionó las declaraciones de Gonzalo Winter, candidato del Frente Amplio, sobre la posición del PPD respecto a Israel y Gaza, luego de comentarios emitidos por el senador Jaime Quintana. Al respecto, expresó: “Que el diputado Winter diga que esa es la posición del PPD, y comernos entonces un bullying en materia de redes sociales, no me parece sano, ¿sabe por qué? Porque estoy seguro que el diputado Winter sabe que eso no es así desde el punto de vista del PPD, y menos de Carolina Tohá”.

Lagos Weber destacó que el debate es positivo, pero advirtió sobre el riesgo de perjudicar la cohesión: “El debate es bueno, pero si eso afecta a la unidad, está difícil, ¿o no?”. Insistió en que debe existir diferenciación entre candidatos, pero siempre cuidando el proceso de primarias. “Tiene que haber una diferenciación, tiene que marcar los matices”, señaló.

Sobre las diferencias internas, reconoció que estas son normales, pero enfatizó que “hay que pensar que después hay que trabajar juntos”. Además, llamó a valorar los esfuerzos en seguridad liderados por Carolina Tohá: “El tema de seguridad no estaba en la agenda. Y quien se lo echó al hombro fue Carolina Tohá. Básicamente”.