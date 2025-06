Kast, el blando; y Matthei, la dura

Volvió el alma al cuerpo de Chile Vamos. Desde hace más de tres semanas he estado escribiendo sobre el orden de las vocerías del comando del candidato republicano, el aumento en las encuestas de José Antonio Kast en desmedro de Johannes Kaiser, en contraste con el desorden del comando de Matthei (40 economistas y 11 voceros) e indefinición de relato. El acto del miércoles en un recinto cercano a calle Londres parece que logró producir optimismo en una mar de pesimistas que inundaba a cercanos a la candidatura.

El diputado y vocero del comando, Francisco Undurraga, es uno de los optimistas y contentos con el evento: “Convocamos a mil personas (la prensa habla de 700), tuvimos una convocatoria que no ha tenido ningún acto de Carolina Tohá, Jeannette Jara, José Antonio Kast, Johannes Kaiser. Mostró fuerza, carácter y convicción”. Undurraga destaca también el discurso del generalísimo de la campaña, Diego Paulsen.

El endurecimiento de la candidata. Matthei fue noticia el martes con su frase “le pediría a la vocera que se quede callada alguna vez”, en momentos en que Paulsen realizaba una conferencia de prensa. El Presidente Boric calificó esos dichos como “una falta de respeto” y las reacciones atravesaron todo el espectro político. Hubo miembros de Chile Vamos que celebraron.

Es la hora de atacar. En la UDI es recurrente escuchar su preocupación respecto a que el acuerdo de pensiones mostró a Chile Vamos como un componedor, dispuesto a negociar con el Gobierno, que dialoga y facilita su gestión. “Estamos en primera vuelta y hay que pegarle al oficialismo; en la segunda vuelta aparecerá la candidata cariñosa que logrará sacarle votos al oficialismo”, me dijeron en el comando. Esto implicaría confrontación hasta noviembre.

Kast es freísta. Johannes Kaiser quiso marcar la Cuenta Pública del Presidente Boric saliendo del Salón Plenario cuando el Mandatario mencionó el tema del aborto. El candidato Kast no se refirió al tema aborto, no cuestionó el anuncio que afectaba a Punta Peuco y el jueves habló de su admiración por el expresidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle: “De verdad es un estadista, quizás no supimos apreciarlo cuando era Presidente”, dijo en Emol TV. El aggiornamento de Kast.

Tríada de derecha. Esta semana la inscripción de la candidatura de Evelyn Matthei en el Servicio Electoral y, el miércoles, el acto a cuadras de la Alameda, lograron reencantar a Chile Vamos con relato de su candidata y la campaña en redes. Kast está apostando por un perfil de moderado que reconoce méritos a líderes de la centroizquierda y hablando de la necesidad de “recargar” el Estado. Kaiser, en tanto, explicó en Tele13 Radio su salida de la Cuenta Pública: “El señor Presidente había sostenido o dicho varias cosas que son insoportables”. Las encuestas evaluarán el efecto de estos cambios.