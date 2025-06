Vuelve Baquedano, sale Plaza de la Dignidad

Presentado por:

¡Buenas! El Presidente Gabriel Boric realizó una Cuenta Pública resaltando como principal legado de su Gobierno haber devuelto Chile a la normalidad. Terminó el estallido social, fin a la hiperinflación generada por los retiros e IFE, y enfrentando a la delincuencia con una batería de leyes en el Congreso.

Y volvió Baquedano a Plaza Italia. El general de la Guerra del Pacífico vuelve a su pedestal y al preciso lugar donde estaba antes del estallido social. Otra prueba del retorno a la normalidad.

Mathei dura y Kast blando. El comando de Evelyn Mathei respiró aliviado esta semana, después del evento en el centro de Santiago. Matthei estrena relato y manda a callar a la vocera de Gobierno, mientras un Kast moderado elogia al expresidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle (DC).

Gobierno no se esperaba tan poco amparo. Josefina Huneeus respiró tranquila con la ratificación 3-2 del fallo que decretó ilegal su intervención telefónica con el Presidente Boric. El problema ahora es el efecto de ese fallo en el caso Convenios.

Hablando de novedades en el círculo de Matthei, nuestro bonus trackde esta semana es una entrevista al generalísimo de su campaña, Diego Paulsen, que explica el relato que estrenaron el miércoles y por qué Matthei subió el tono con el Gobierno.

También contamos la preocupación por el encuentro de Gonzalo Winter con el alcalde de Puente Alto y su NoApoyo. El cuestionado ministro de la Corte de Apelaciones Antonio Ulloa pide tiempo para la presentación de la investigación que lo afecta. Y en Colombia, Axel Kaiser aparece como “asesor económico” de candidata presidencial Vicky Dávila.

La recomendación de esta semana es seguirle la pista a Hugo Herrera y sus últimas columnas sobre la derecha chilena.

1

PRESIDENTE BORIC DEVUELVE A BAQUEDANO A PLAZA ITALIA

Lo que no se dijo en la Cuenta Pública. Un ministro me comentó el relato de la Cuenta Pública con la frase: “Cuando llegas a La Moneda no gobiernas el país que quieres, gobiernas el país que te tocó”. El Presidente Boric dijo eso al resaltar como valor el haber vuelto a la normalidad. Expresión de aquello fue el anuncio de la vocera Aisén Etcheverry en Radio Cooperativa, contando que la estatua del general Manuel Baquedano volvería a Plaza Italia. Fue una decisión del Presidente Boric.

Tres semanas masticando el anuncio. La idea original era que el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, encabezara la noticia hace cuatro semanas, junto al alcalde de Providencia, Jaime Bellolio; el gobernador metropolitano, Claudio Orrego; la ministra de las Culturas, Carolina Arredondo; y la ministra de Obras Públicas, Jessica López. Pero la lluvia impidió realizar la actividad.

La idea original era que el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, encabezara la noticia hace cuatro semanas, junto al alcalde de Providencia, Jaime Bellolio; el gobernador metropolitano, Claudio Orrego; la ministra de las Culturas, Carolina Arredondo; y la ministra de Obras Públicas, Jessica López. Meses de negociación. La idea era anunciar el “monumento de la chilena Premio Nobel Gabriela Mistral y Mujeres de Chile” junto a un nuevo polo de monumentos para el eje Alameda-Providencia, que incluiría la estatua del general Baquedano. El domingo el Presidente anunció la escultura de Gabriela Mistral en su discurso y, el lunes, la vocera agregó el detalle del regreso de Baquedano.

Meses de negociaciones. La decisión no fue sencilla y la asumió el propio Mandatario en conversaciones con el alcalde de Providencia, Jaime Bellolio. También participó la entonces ministra del Interior, Carolina Tohá, y antes de su salida la decisión estaba tomada. General Baquedano vuelve a la misma ubicación y plinto en que estaba antes del estallido social.

Comunicado actualizado. Este martes, el Gobierno publicó el comunicado de prensa que tenía preparado para el evento de hace cuatro semanas, con algunas actualizaciones y declaraciones del ministro de Interior, las ministras de Obras Públicas y de las Culturas, junto al gobernador metropolitano y el alcalde de Providencia. Todos contentos con el nuevo eje de monumentos.

Conversación Boric-Bellolio. El alcalde Bellolio me explicó la decisión: “La lógica detrás de su retorno es que Baquedano salió por una cuestión circunstancial. Su regreso no es en la lógica del triunfo de la derecha sobre la izquierda, es el triunfo de la democracia sobre la violencia”. Bellolio me confirmó que el tema lo conversó varias veces con el Presidente Boric en 2024.

Compañeros diputados. Jaime Bellolio y Gabriel Boric se conocieron y acercaron cuando coincidieron en la Cámara de Diputadas y Diputados. Si bien en el círculo del alcalde de Providencia disminuyen la cercanía entre ambos, es sabido que el alcalde ha sido uno de sus nexos con la derecha.

Seis monumentos para una explanada. Lo que llama la atención es que con esta decisión el eje Alameda-Providencia tendrá seis monumentos: Gabriela Mistral, Manuel Baquedano, José Manuel Balmaceda, Manuel Rodríguez, el Genio de la Libertad (donado por la colonia italiana al Gobierno de Chile) y uno pequeño de José Martí.

Nuevo eje Baquedano. La lluvia jugó una mala pasada a La Moneda y el anuncio del regreso de Baquedano se conoció independientemente del anuncio del nuevo eje Alameda-Providencia y después de la Cuenta Pública del Presidente Boric. General Baquedano vuelve en gloria y majestad al mismo sitio y pedestal de Plaza Italia.

2

KAST, EL BLANDO, Y MATTHEI, LA DURA

Volvió el alma al cuerpo de Chile Vamos. Desde hace más de tres semanas he estado escribiendo sobre el orden de las vocerías del comando del candidato republicano, el aumento en las encuestas de José Antonio Kast en desmedro de Johannes Kaiser, en contraste con el desorden del comando de Matthei (40 economistas y 11 voceros) e indefinición de relato. El acto del miércoles en un recinto cercano a calle Londres parece que logró producir optimismo en una mar de pesimistas que inundaba a cercanos a la candidatura.

El diputado y vocero del comando, Francisco Undurraga, es uno de los optimistas y contentos con el evento: “Convocamos a mil personas (la prensa habla de 700), tuvimos una convocatoria que no ha tenido ningún acto de Carolina Tohá, Jeannette Jara, José Antonio Kast, Johannes Kaiser. Mostró fuerza, carácter y convicción”. Undurraga destaca también el discurso del generalísimo de la campaña, Diego Paulsen.

El endurecimiento de la candidata. Matthei fue noticia el martes con su frase “le pediría a la vocera que se quede callada alguna vez”, en momentos en que Paulsen realizaba una conferencia de prensa. El Presidente Boric calificó esos dichos como “una falta de respeto” y las reacciones atravesaron todo el espectro político. Hubo miembros de Chile Vamos que celebraron.

Es la hora de atacar. En la UDI es recurrente escuchar su preocupación respecto a que el acuerdo de pensiones mostró a Chile Vamos como un componedor, dispuesto a negociar con el Gobierno, que dialoga y facilita su gestión. “Estamos en primera vuelta y hay que pegarle al oficialismo; en la segunda vuelta aparecerá la candidata cariñosa que logrará sacarle votos al oficialismo”, me dijeron en el comando. Esto implicaría confrontación hasta noviembre.

Kast es freísta. Johannes Kaiser quiso marcar la Cuenta Pública del Presidente Boric saliendo del Salón Plenario cuando el Mandatario mencionó el tema del aborto. El candidato Kast no se refirió al tema aborto, no cuestionó el anuncio que afectaba a Punta Peuco y el jueves habló de su admiración por el expresidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle: “De verdad es un estadista, quizás no supimos apreciarlo cuando era Presidente”, dijo en Emol TV. El aggiornamento de Kast.

Tríada de derecha. Esta semana la inscripción de la candidatura de Evelyn Matthei en el Servicio Electoral y, el miércoles, el acto a cuadras de la Alameda, lograron reencantar a Chile Vamos con relato de su candidata y la campaña en redes. Kast está apostando por un perfil de moderado que reconoce méritos a líderes de la centroizquierda y hablando de la necesidad de “recargar” el Estado. Kaiser, en tanto, explicó en Tele13 Radio su salida de la Cuenta Pública: “El señor Presidente había sostenido o dicho varias cosas que son insoportables”. Las encuestas evaluarán el efecto de estos cambios.

3

FALLO DE LA SUPREMA DESCONCIERTA AL GOBIERNO

Contra todo pronóstico. Los dos votos de ministros titulares de la Corte Suprema (Manuel Valderrama y María Teresa Letelier) en contra del recurso de amparo de la Corte de Apelaciones de Antofagasta, que declaró ilegal la intervención del teléfono de Josefina Huneeus, fueron una mala noticia para el Gobierno. En La Moneda existía la seguridad de que el amparo sería ratificado por al menos cuatro votos. El amparo finalmente se acogió por tres de los cinco votos y la prensa explicó dos de esos votos a favor (José Miguel Valdivia y Andrea Ruiz) por provenir de abogados integrantes nombrados por este Gobierno.

No tan contundente. El más contento con este resultado 3-2 fue el Fiscal Nacional, Ángel Valencia, que celebró el martes, aunque el viernes en Dunareconoció que era un “paso en falso” para la investigación que se acogiera el amparo.

El más contento con este resultado 3-2 fue el Fiscal Nacional, Ángel Valencia, que celebró el martes, aunque el viernes en Dunareconoció que era un “paso en falso” para la investigación que se acogiera el amparo. Para Valencia fue buena noticia que un fallo calificado de “contundente”, de 3-0 en la Corte de Apelaciones de Antofagasta, terminara calificado por dos votos de minoría como una intervención de “origen lícito”. Valencia igual tuvo que insistir en que la investigación del caso ProCultura “goza de buena salud”.

Malas noticias para Convenios. En las investigaciones del caso Convenios hay siete gobernadores y decenas de funcionarios imputados, por lo que el amparo de Josefina Huneeus era una buena noticia para abrir la puerta a cuestionar los medios investigativos utilizados, comenzar a declarar ilegal la obtención de evidencias y, por ende, inhibir el trabajo investigativo de los fiscales a cargo.

Festival de amparos. Los recursos de amparo últimamente estaban siendo acogidos por la Segunda Sala Penal de la Suprema, y cuando hubo algún voto en contra, fue de la ministra Letelier. Para la defensa la sorpresa fue el voto en contra de Valderrama.

Dos explicaciones. Los votos en minoría de los ministros titulares Letelier y Valderrama tienen dos explicaciones en pasillos de tribunales. La primera es que los dos ministros querían dar una señal favorable al Ministerio Público, porque ambos están siendo investigados en causas penales. La Suprema tiene pendiente revisar la remoción del fiscal Patricio Cooper por el caso Karol Cariola y esta votación logró disminuir la preocupación de que su remoción cuente con suficientes votos.

Casos que afectan a los supremos. La ministra Letelier está siendo investigada por las revelaciones del caso que afecta al exjuez Juan Antonio Poblete y el escándalo de ascensos en la Suprema; y Valderrama, indirectamente, porque su hijo es investigado por los delitos de prevaricación, cohecho, soborno y apropiación indebida en el remate de un predio. Este último caso lleva siete años en tribunales.

Simpatía con la derecha. La segunda explicación sería que los dos votos de minoría eran un gesto a la derecha, en momentos en que el Gobierno está terminando su período y se vislumbra probable que la oposición llegue a La Moneda. Tribunales va a cumplir dos años de escándalos y varios esperan un cambio con el nuevo Gobierno.

Solo especulaciones. Ninguna de las dos explicaciones es posible confirmarla, pero colocan al oficialismo como protagonista de dos votos en contra en el máximo tribunal ad portas del comienzo de las formalizaciones y juicios de las distintas aristas del caso Convenios. La ganadora es Josefina Huneeus, pues luego de acogido el amparo podría demandar al Estado por daños y perjuicios.

4

TRES PREGUNTAS A DIEGO PAULSEN

Hablando de novedades en el círculo de Matthei, conversamos con el generalísimo de su campaña, Diego Paulsen, que explica el relato que estrenaron el miércoles y por qué la candidata subió el tono con el Gobierno.

-¿Cómo define el relato de la campaña que dieron a conocer el miércoles?

-La campaña se estructura en tres ejes que responden a las necesidades de Chile: orden, progreso y esperanza.

Orden implica enfrentar la delincuencia con decisión, coordinación, tecnología y fuerza.

Es tomar el control de los barrios más golpeados, cueste lo que cueste. Es recuperar nuestras fronteras y combatir al narco y el crimen organizado.

Progreso es impulsar el crecimiento para crear más y mejores trabajos y darles más oportunidades a las familias. Es levantar a las pymes y quitarles el freno a quienes quieren emprender. Es poner más dinero en el bolsillo de las familias para llegar a fin de mes y proyectarse más allá. Es devolverles el sueño de la casa propia. Es darles una atención de salud adecuada y oportuna. Es calidad de vida.

Y los chilenos tienen que recuperar la esperanza en que Chile va a estar mejor. Los niños y los jóvenes merecen un futuro mejor.

Con esto, empezaremos a recorrer Chile escuchando a las personas, sumando apoyos y presentando nuestras propuestas.

-Esta semana cambió el tono de la candidatura de Matthei con el Gobierno. ¿Por qué?

-No hay un cambio de tono. Lo que hay es una candidata que se hace respetar ante ataques coordinados del Gobierno, que incluyen desde el Presidente a sus ministros.

-¿Qué es más complicado para la candidata, competir con el oficialismo o contra Kast y Kaiser?

-Para ser Presidente hay que ganarles a todos. No podemos mirar en menos a ningún candidato. Y, para lograrlo, tenemos que trabajar en proponer mejores soluciones a los chilenos. Tenemos una candidata con experiencia, que ha hecho las cosas, que sabe cómo hacer frente a los desafíos de Chile y que tiene los mejores equipos. Experiencia, equipos y gobernabilidad son claves para sacar a Chile adelante.

5

CONVERSACIONES DE PASILLO

El NoApoyo a Gonzalo Winter. Los frenteamplistas consideran que las encuestas no son relevantes y que las diferencias y cambios en los números están dentro del margen de error. Dicho eso, lo que le preocupa al partido del Presidente Boric es que la campaña de Gonzalo Winter no despega.

Punto negro de esta semana. Molestó en el mundo frenteamplista la reunión el lunes pasado con el alcalde de Puente Alto, Matías Toledo, en la pastelería Emanuel, ubicada en esa comuna, donde participaron el candidato Gonzalo Winter y también el alcalde Tomás Vodanovic y la diputada Gael Yeomans. Las redes sociales destacaron el encuentro, sin advertir que Toledo también se juntaría con la candidata PC Jeannette Jara y no había apoyo explícito a Winter.

Molestó en el mundo frenteamplista la reunión el lunes pasado con el alcalde de Puente Alto, Matías Toledo, en la pastelería Emanuel, ubicada en esa comuna, donde participaron el candidato Gonzalo Winter y también el alcalde Tomás Vodanovic y la diputada Gael Yeomans. Es el comando. Los mismos que promovieron como una buena carta la candidatura del diputado Winter, esta semana fueron cautos y me confiaron su preocupación por la evolución de la campaña, responsabilizando en gran parte al comando.

Los mismos que promovieron como una buena carta la candidatura del diputado Winter, esta semana fueron cautos y me confiaron su preocupación por la evolución de la campaña, responsabilizando en gran parte al comando. Poca presencia de la exembajadora. Una de las críticas que mencionaron fue la ausencia de Beatriz Sánchez, excandidata presidencial y exembajadora en México, que tiene gran llegada con los medios de comunicación.

Cuestionado ministro Ulloa pasó para la próxima semana. En el anterior +Política escribimos sobre las investigaciones que está realizando la Corte de Apelaciones respecto a sus ministros Antonio Ulloa y Verónica Sabaj. Contamos que se venía una investigación de 450 páginas sobre el ministro Ulloa.

Estaba todo dispuesto para que este viernes se conociera en el Pleno la investigación realizada por la fiscal judicial Javiera González sobre Ulloa, pero la defensa de este solicitó aplazamiento.

se conociera en el Pleno la investigación realizada por la fiscal judicial Javiera González sobre Ulloa, pero la defensa de este solicitó aplazamiento. La ministra Verónica Sabaj también solicitó aplazamiento de una semana, pero Ulloa no podrá seguir dilatándola, a menos que logre que no exista quorum en el próximo Pleno.

Días clave. La manera en que resuelva la Corte de Apelaciones será relevante en el esclarecimiento de las denuncias de irregularidades en el tribunal de alzada.

La manera en que resuelva la Corte de Apelaciones será relevante en el esclarecimiento de las denuncias de irregularidades en el tribunal de alzada. Salidas para los implicados. Entre sus miembros consideran cada vez más probable que ambos ministros no sean removidos y, finalmente, la Corte de Apelaciones siga contando con sus integrantes cuestionados y deje al Congreso la decisión de destituirlos por acusación constitucional. La Corte Suprema el año pasado perdió dos ministros por cuestionamientos a su labor.

Axel Kaiser es un hit en Colombia. Nadie es profeta en su tierra. El hermano de Johannes Kaiser es un hit en Colombia estos días, donde está lanzando su último libro, Parásitos mentales (Planeta, 2025), y es presentado como asesor y “analista económico” de la candidata presidencial conservadora Vicky Dávila para el 2026.

Kaiser vs. Petro. En una entrevista con kienyke.com, Kaiser critica a Gabriel Boric, Lula da Silva, los Kirchner y, obviamente, al presidente colombiano Gustavo Petro. “La justicia social es una farsa”, dice en esta entrevista.

En una entrevista con kienyke.com, Kaiser critica a Gabriel Boric, Lula da Silva, los Kirchner y, obviamente, al presidente colombiano Gustavo Petro. “La justicia social es una farsa”, dice en esta entrevista. Cercano colaborador de Javier Milei, afirma sobre él: “En los próximos veinte años Argentina va a pasar a todos los países de América Latina”.

6

AGENDA DE LA SEMANA

Lunes 9 de junio

Presentación de excusas en el Servel para no ser vocal de mesa. Hasta el 11 de junio.

Miércoles 11 de junio

Comienza franja electoral de las primarias presidenciales del oficialismo.

Pleno del Consejo Regional en la sede del Gore de Santiago.

Sábado 14 de junio

Servel publica la nómina de vocales reemplazantes para las elecciones primarias presidenciales.

Domingo 15 de junio

Finaliza el plazo de investigación en el caso de Manuel Monsalve.

Día del Padre.

7

RINCÓN DEL LOBBY

Avanza la Ley de Pesca luego del percance generado por el error en los números utilizados para diseñar la Ley de Fraccionamiento, tras la aprobación esta semana de una cuota dinámica que hizo desistir a la empresa Pacific Blu del cierre de su planta en Coronel. En este contexto, corresponde revisar las reuniones del subsecretario de Pesca, Julio Salas.

Existe registro de audiencias hasta el 29 de abril 2025. Destacan las numerosas reuniones con Subpesca y, en la del 8 de mayo pasado, el nombre de Patricio Vallespín, exgobernador de la Región de Los Lagos.

Destacan las numerosas reuniones con Subpesca y, en la del 8 de mayo pasado, el nombre de Patricio Vallespín, exgobernador de la Región de Los Lagos. También hay numerosas reuniones que encabeza Felipe Sandoval, exvicepresidente ejecutivo de Corfo y que fue subsecretario de pesca durante la Concertación, quien actualmente es el presidente de la Sociedad Nacional de Pesca (Sonapesca FG).

8

RECOMENDACIÓN: ÚLTIMAS COLUMNAS DE HUGO HERRERA

-Un derechista que está en contra de la derecha Chicago-gremialista. Hugo Herrera es un columnista que hiere, dice cosas y estropea a quien desprecia. Herrera está dando la pelea por una nueva derecha, distinta a lo que él denomina “Chicago-gremialismo” y que critica con nombre y apellido. Prueba de ello es su última columna en El Mostrador, perfilando a los principales dirigentes de Evópoli: Felipe Kast, Luciano Cruz-Coke, Hernán Larraín, Ignacio Briones, entre otros.

Recomiendo revisar todas sus columnas. Escribe, jueves por medio, en La Segunda, en donde recientemente embistió contra el Instituto Libertad y Desarrollo (LyD), y contó haber sido censurado por un medio que lo sacó como colaborador por haber cuestionado a este centro de estudios. Es columnista habitual de El Mostrador.

Escribe, jueves por medio, en La Segunda, en donde recientemente embistió contra el Instituto Libertad y Desarrollo (LyD), y contó haber sido censurado por un medio que lo sacó como colaborador por haber cuestionado a este centro de estudios. Profesor titular en la Escuela de Derecho de la Universidad Diego Portales, es Licenciado en Ciencias Jurídicas de la Universidad de Valparaíso, Dr. Phil. de la Universidad Julius-Maximilians-Universität de Alemania y fue el encargado programático del exprecandidato presidencial Mario Desbordes en 2021. Entre sus libros destaca La derecha en la crisis del Bicentenario (Ed. UDP, 2014).

