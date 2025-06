Senado despacha proyecto de multas por no votar: Gobierno anunció reserva de constitucionalidad

Por 30 votos a favor, 8 en contra y 3 abstenciones, el Senado despachó a la Cámara de Diputadas y Diputados la moción que establece sanciones económicas para los electores que no participen en elecciones y plebiscitos. Las multas, que buscan beneficiar a los municipios, podrán oscilar entre 0,5 y 5 unidades tributarias mensuales (UTM), es decir, podrían superar los 344 mil pesos.

No obstante. el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, anunció reserva de constitucionalidad tras la votación. El ministro argumentó que la iniciativa debió haber pasado por la Comisión de Hacienda, ya que implicaría gastos fiscales al involucrar la gestión judicial de las multas. Aseguró que no es un tema de admisibilidad, sino de trámite.

Debate: sanción, participación y voto migrante

Durante la discusión, varios senadores y senadoras insistieron en la importancia de que el voto obligatorio tenga sanciones asociadas para garantizar mayor participación ciudadana. Sin embargo, surgieron críticas respecto a la habilitación para votar en elecciones presidenciales y parlamentarias de extranjeros con residencia temporal o transitoria por cinco años, lo que algunos calificaron como una afectación a la soberanía nacional.

El senador Juan Ignacio Latorre (FA) cuestionó que el país no haya debatido de manera profunda sobre el voto migrante. “Muchas democracias establecen la distinción en qué votaciones pueden ejercer este derecho y no lo puedan hacer por presidenciales o parlamento, esas elecciones están reservadas por quienes tienen la nacionalidad chilena”, expuso.

Por su parte, la senadora Ximena Rincón (D) defendió la urgencia de la norma: “Lo que estamos votando es el paso necesario para que el mandato constitucional del voto obligatorio sea una realidad (…) Si este Congreso no aprueba, no habrá voto obligatorio en las próximas elecciones (…) Esto no es una causa de gobierno u oposición, es una causa que defiende la democracia”.

Su correligionario, el senador Matías Walker, destacó la baja participación en elecciones sin obligatoriedad: “Las cifras son elocuentes: con voto obligatorio tenemos una participación superior al 90%, sin voto obligatorio hemos tenido una participación inferior al 50%, pero pareciera que cierta izquierda quiere que la gente no vote”.

También hubo reparos por la falta de un informe financiero en el proyecto. La senadora Claudia Pascual (PC) dijo: “Siempre he estado a favor del voto obligatorio (…), pero no estamos discutiendo de forma integral el ajustar el padrón y la devolución por voto obtenido (…), por lo mismo mi pregunta sobre informe financiero”.

Extranjeros, sanciones y excepciones

El proyecto establece que el juez podrá duplicar la multa si una persona no vota en dos elecciones consecutivas. También considera excepciones, como enfermedad el día de la elección, ausencia del país, estar a más de 200 kilómetros del local de votación, o desempeñar funciones que impidan sufragar.

Durante el proceso judicial, los infractores podrán pagar anticipadamente la multa con un valor reducido (0,5 UTM), lo que extinguiría la causa.

El senador José Miguel Insulza (PS) manifestó su desacuerdo con sancionar a extranjeros que no tienen intención de nacionalizarse. “Soy partidario de que todos los chilenos voten en las elecciones y también los extranjeros que son residentes permanentes (…) Que se pretenda multar a una persona que no es chileno, que no quiere serlo, porque no quiere votar es bastante ridículo”.

Por su parte, la senadora Luz Ebensperger (UDI), quien informó el proyecto, recordó que la norma busca reforzar la participación y que las reglas deben ser claras y con consecuencias: “En 2020 se aprobó la ley migratoria y una norma que establecía voto extranjero con 5 años de residencia definitiva y diputadas y diputados (…) recurrieron al TC y dijeron que era inconstitucional, que desnaturalizaba el concepto de avecindamiento, que afectaba derechos adquiridos, que violaba el principio de progresividad (…) y hoy desconocen lo que ellos mismos exigieron y dicen que hay un cálculo político”.

El texto legal es de autoría de las senadoras Luz Ebensperger y Ximena Rincón, y de los senadores Manuel José Ossandón y Matías Walker. Ahora, la propuesta continuará su trámite en la Cámara de Diputadas y Diputados.