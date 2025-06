Comando de Matthei: el piñerismo termina damnificado

Demasiado tarde. Esta semana se produjo finalmente el empate en las encuestas entre la candidata presidencial de Chile Vamos, Evelyn Matthei, y el republicano José Antonio Kast. La explicación más escuchada en el entorno de la candidata es que Kast lleva semanas en campaña y tiene un equipo afiatado desde las presidenciales 2021. Momento de cambios en el comando de Matthei.

Malditas encuestas. Cadem marcó el domingo pasado el primer empate en la derecha y la encuesta de la Universidad Diego Portales (ICSO-UDP) de esta semana es ilustrativa del escenario actual: Kast y Matthei empatados (23%) y los tres candidatos de centroizquierda suman en total 20%. Sin embargo, Juan Pardo, de Feedback, es cauto: “Está muy fragmentada la elección presidencial, no se ha consolidado todavía el apoyo en un grupo específico”. Faltan cinco meses.

Aceleran el tranco. Llevamos semanas contando en +Política que la preocupación del comando de Matthei está en Kast y Kaiser. Por eso el lunes 2 de junio salieron corriendo a inscribir su precandidatura en el Servel, el miércoles siguiente hicieron acto multitudinario en Santiago centro y estrenaron simultáneamente en redes la campaña que diferenciaba a Evelyn (acogedora, afectuosa) de Matthei (determinada, estricta). El despliegue fue tardío y las encuestas no lograron registrarlo la semana pasada.

Sale el piñerismo, entra el círculo más íntimo de la candidata. Hace tiempo, cercanos a Matthei decían que la candidata se notaba incómoda, dubitativa en cómo actuar y poco asertiva en sus declaraciones. Mucho piñerismo y poco Matthei.

Círculo duro del mattheísmo. Esta semana se estrenó como nueva jefa de gabinete de Matthei a Carol Vargas, su exadministradora municipal en la alcaldía de Providencia. En comunicaciones vuelve como titular quien ha sido su sombra en los últimos 20 años, el periodista Cristián Torres, mientras que el hermano de la candidata, Fernando Matthei Fornet, estará a cargo de la administración y financiamiento de la campaña. El tema territorial queda a cargo de un histórico UDI, Felipe Valdovinos. Piñerismo queda en segundo plano.

Esta semana se estrenó como nueva jefa de gabinete de Matthei a Carol Vargas, su exadministradora municipal en la alcaldía de Providencia. En comunicaciones vuelve como titular quien ha sido su sombra en los últimos 20 años, el periodista Cristián Torres, mientras que el hermano de la candidata, Fernando Matthei Fornet, estará a cargo de la administración y financiamiento de la campaña. El tema territorial queda a cargo de un histórico UDI, Felipe Valdovinos. Cambios. La histórica exdirectora de prensa del expresidente Piñera, Carla Munizaga (RN), ahora estará bajo las órdenes de Torres; el exsubsecretario del Interior Rodrigo Ubilla (RN) deja la titularidad como asesor y pasa a un consejo que asesora al jefe de campaña, Diego Paulsen (RN), considerado lejano al núcleo duro del piñerismo por ser de La Araucanía, vinculado al mundo agrícola. Según pude conversar, todavía goza de buena salud el liderazgo de Paulsen.

Pendiente. En este escenario, el candidato del Partido Nacional Libertario (PNL), Johannes Kaiser, es el gran ausente, porque solo pierde apoyo en las encuestas y –detalle no menor– solo un 14% de sus militantes votó en la elección del 26 de mayo recién pasado, que lo ratificó como presidente del PNL. Kaiser la semana pasada avisó, en Radio Universo, que “no estamos gastando plata en campaña porque el partido no tiene plata, somos el segundo partido más grande de Chile, pero no tenemos dónde caernos muertos”. Hubo dos interpretaciones para esa frase: que necesitan aportes económicos o que no descartan bajarse de la carrera presidencial.

Sigue leyendo en +Política