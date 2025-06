Debate de primarias: Tohá critica postura del PC en seguridad y Jara habla de tono autocomplaciente

Carolina Tohá, candidata de Socialismo Democrático, criticó la postura de la derecha, el Frente Amplio (FA) y el Partido Comunista (PC) en seguridad, destacando tensiones en la tramitación de la ley Naín-Retamal.

Durante el debate de primarias realizado en radio Cooperativa, Tohá dijo que “cuando se puso esto en la agenda, hubo oposición del PC y el Frente Amplio a meterlo en la agenda, pero se puso igual y lo llevamos al Parlamento”. También reprochó las 20 indicaciones introducidas por la derecha, calificándolas como intentos de “volverlo un proyecto imposible de aprobar”.

Tohá añadió que “hubo una tensión espantosa en la Cámara de Diputados” tras los asesinatos de tres carabineros, y que finalmente se logró ajustar el proyecto en el Senado para hacerlo razonable. Además, enfatizó que “decir se debería o habría no basta; cuando eres gobierno, debes hacerte cargo de lo que has hecho”. En esa perspectiva, Carolina Tohá además se mostró distante de propuestas de Jeannette Jara, pues -dijo- no se trata de ser autocomplacencia, sino tener “una actitud responsable”.

En la réplica, Jara manifestó su preocupación por el “tono autocomplaciente” de Tohá respecto a su trabajo al mando del Ministerio del Interior. “La verdad es que encuentro que si aquí estuviera todo tan perfecto no estaríamos teniendo esta conversación y, lo más complejo, es que la población no estaría en la situación en la que se siente”, aseveró.

“Con los datos que hay y con la situación en la que estamos, yo me pregunto: ¿el escáner de Colchane está funcionando? Sería bueno saberlo. Tenemos dificultades en el país y no reconocerlas es cerrar los ojos a un tema en el que la derecha lleva bastante avanzado. Entonces, no podemos estar sin sintonizar con lo que la ciudadanía está viviendo”, criticó Jara.

Jara también valoró los “avances” que hubo en seguridad, pero matizó: “Si uno piensa en una candidatura a la Presidencia, está pensando para el futuro. Yo no vengo aquí a legitimar lo que hice como ministra del Trabajo, porque eso ya la ciudadanía lo va a ponderar en su propia evaluación, lo que vengo es a proponer planes para el futuro en las materias para el país”.

Por lo anterior, Tohá respondió: “Perdón, pero es que esto de calificar de autocomplaciente la pega que se hizo, no me parece aceptable”. “Es que no es la pega. Es tu actitud, Carolina”, le replicó Jara.

Recordemos que este debate se dio un día después de la revelación de una minuta por parte del comando de Tohá instruyendo a evitar polémicas con el Frente Amplio (FA) y centrarse en marcar diferencias con la candidata del Partido Comunista (PC), Jeannette Jara. “Esta primaria define quién lidera el progresismo en Chile, y esa pelea hoy es con el PC”, señala el documento.

Propuestas en Salud

En el ámbito de salud, los candidatos Jaime Mulet (FRVS), Gonzalo Winter (FA), Jeannette Jara (PC y AH) y Carolina Tohá presentaron ideas para abordar listas de espera y fortalecer el sistema público.

Jaime Mulet propuso una mayor colaboración con servicios privados para atender a los 2,6 millones en listas de espera. “La salud es de interés público y eso no significa que solo la provea el Estado”, señaló.

Carolina Tohá subrayó la necesidad de destinar más recursos a salud, fortaleciendo el sistema público y estableciendo alianzas con privados para optimizar el uso de Fonasa. “El ítem donde vamos a necesitar más recursos va a ser salud”, afirmó.

Gonzalo Winter sugirió institucionalizar la coordinación entre niveles del sistema, estableciendo máximos de espera para exámenes, atención y cirugías, además de sancionar el “maltrato institucional” como faltas graves.

Jeannette Jara destacó la necesidad de intervenir en etapas iniciales para evitar que las listas crezcan y propuso priorizar proyectos como la restauración mamaria para mejorar la calidad de vida. “Sé que hay muchos temas de urgencia, pero este es algo pendiente en nuestro país”, concluyó.