“La derecha nos lleva ventaja”: Jara responde a Tohá y llama a “derribar mitos” sobre el PC

A ocho días de la primaria presidencial oficialista, la candidata del Partido Comunista (PC), Jeannette Jara, hizo un llamado a derribar “mitos” que, a su juicio, han dificultado la percepción sobre su candidatura y la competitividad del PC en la contienda electoral.

En un encuentro realizado este sábado en el Teatro Cariola, en Santiago, Jara confrontó directamente las críticas lanzadas por la carta del Socialismo Democrático, Carolina Tohá (PPD), quien puso en duda las posibilidades de triunfo de la exministra del Trabajo en las elecciones generales.

Tohá, que manifestó no aceptar que se le ponga “el título de anticomunista”, había afirmado que “es mucho más difícil ser competitivos con la derecha con una candidatura encabezada por el PC”, agregando que con su propia candidatura “tenemos una mejor opción para competirle a la derecha”. Estas declaraciones no tardaron en generar una respuesta desde el comando de Jara, que evitó dramatizar y, en cambio, optó por un discurso conciliador pero realista.

“Eso lo va a decidir la ciudadanía”, replicó Jara sobre la supuesta desventaja que implica su militancia comunista, señalando que “hay mitos que se han instalado en la política durante mucho tiempo que quizás este es el minuto en que terminen de derribarse”.

Pese a la firme defensa de su postulación, la candidata comunista admitió la complejidad del escenario: “Lo que más hay que tener claro es que hoy la derecha nos lleva ventaja a los cuatro candidatos”. Consciente de ese desafío, Jara hizo un llamado a la unidad interna y a superar divisiones: “Quien logre ganar la primaria va a contar con todo el apoyo de la coalición para hacer una justa competencia. Si soy yo, lo voy a dar todo para ganarle a la derecha y poder gobernar Chile”.

Durante la actividad denominada “Encuentro de Mujeres por Jeannette Jara”, la candidata comunista sumó nuevos apoyos independientes, como la alcaldesa de Quilicura, Paulina Bobadilla (cercana al Frente Amplio) y la exministra directora del Servicio Nacional de la Mujer, Laura Albornoz (exmilitante DC).

Tras el encuentro, la exministra del primer gobierno de Michelle Bachelet, aseguró que “las primarias son una fiesta de la democracia que sólo el progresismo -sector al que pertenezco- ha podido realizar. Y en esa posibilidad, libre y convencidamente, quiero apoyar a Jeannette Jara como candidata a la Presidencia. Quiero además invitar a todos y a todas a votar”.

Laura Albornoz agregó que “no hay que escuchar esos alardes de la derecha en contra de lo que es este proceso y particularmente de la militancia de una mujer, una mujer candidata del valor y de la importancia de Jeannette Jara. Yo estoy aquí muy contenta y espero que efectivamente tengamos la mejor participación y la mayor participación de las mujeres. Conocemos su obra, conocemos su trayectoria y es ineludible el que podamos estar todas las mujeres con ella este 29 de junio”.

En tanto, la alcaldesa Bobadilla aseguró que “somos muchas y estamos muy felices, porque hoy día se notó la unidad de todas las mujeres de las fuerzas progresistas y de una manera transversal. Hacemos el llamado a no dejarse amedrentar por los mensajes de odio de la derecha. Aquí somos mujeres que estamos haciendo un gran trabajo desde el territorio y eso es lo que representa a Jeannette en estas Primarias”.

En paralelo, Carolina Tohá desarrolló este sábado una intensa agenda en la Región de Valparaíso, visitando las comunas de San Felipe y Los Andes, donde participó en banderazos y actividades de “puerta a puerta”. Su vocero de campaña, el diputado Raúl Leiva (PS), defendió las declaraciones de la exministra del Interior, negando cualquier intención de exclusión hacia el PC y calificando las críticas como “legítimas y necesarias” en el marco de una primaria presidencial.

“Carolina Tohá en caso alguno es anticomunista. Lo que hace es plantear la postura política del Socialismo Democrático, que busca liderar un proyecto amplio de izquierdas, con garantías de gobernabilidad, seriedad y responsabilidad, que son claves para el futuro gobierno”, expresó Leiva.

Por la tarde, la candidata del PPD participó en la marcha del orgullo convocada por el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh), marcando así su compromiso con la diversidad y los derechos humanos.

No acepto que se me tache de anticomunista por pensar distinto.

He trabajado toda mi vida con el PC, lo he defendido frente a ataques injustos, y lo seguiré haciendo.

Discrepar no es atacar. Pensar distinto no es discriminar.#CreoEnChile pic.twitter.com/UQsquCDTO2

— Carolina Tohá (@Carolina_Toha) June 21, 2025